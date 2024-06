Bolelli/Vavassori-Ram/Salisbury oggi in tv, Roland Garros 2024: orario, programma, streaming

Siamo sempre più nel vivo delle fasi finali del Roland Garros: per i colori italiani c’è un rappresentante per ciascun tabellone ai quarti di finale. Jannik Sinner è in semifinale del singolare maschile, Jasmine Paolini ai quarti del singolare femminile e insieme a Sara Errani ai quarti del doppio femminile, mentre nel doppio maschile ci sono Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

I due italiani stanno facendo una stagione maiuscola, sono al numero 3 della race dietro solo a Bopanna/Ebden e Granollers/Zeballos e hanno raggiunto la finale dell’Australian Open a inizio stagione. A Parigi hanno cominciato bene il loro percorso, non lasciando neppure un set a Marozsan/Romboli, Matos/Melo e Purcell/Thompson, arrivando lanciatissimi nei quarti contro Ram e Salisbury.

La coppia composta dall’americano e dal britannico non ha la stessa resa sulla terra battuta che ha sul cemento, ma comunque si presenta da testa di serie numero 3. Al Roland Garros non sono mai andati oltre ai quarti di finale, raggiunti per la quarta volta in questa edizione.

Il quarto di finale di doppio maschile del Roland Garros 2024 tra Bolelli/Vavassori e Ram/Salisbury non sarà prodotto in tv, ma solo in streaming su Discovery Plus ed eurosport.it per gli abbonati. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024 OGGI

Court Simonne-Mathieu

Dalle 11.00

Bolelli/Vavassori [11] vs Ram/Salisbury [3]

ROLAND GARROS 2024, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport