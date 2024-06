Bolelli/Vavassori n.1 nella classifica ATP Race 2024. E nel ranking tradizionale…

Con la vittoria dell’ATP 500 di Halle, per Simone Bolelli e Andrea Vavassori si aprono in maniera definitiva le porte della prima posizione nella Race che porta verso le ATP Finals 2024. Si tratta, com’è noto, della graduatoria che comprende le sole 52 settimane dell’anno in corso, e che qualifica per l’evento che si giocherà nel prossimo novembre all’Inalpi Arena (ex Pala Alpitour) di Torino.

I due azzurri, infatti, da domani avranno 4410 punti, 230 in più della coppia formata da Marcelo Arevalo di El Salvador e dal croato Mate Pavic. Un balzo di tre posti, quello dei due italiani, dal momento che scendono alla 3 i precedenti leader, Rohan Bopanna e Matthew Ebden (il duo indiano-australiano vincitore degli Australian Open) a quota 4140, mentre sono 3970 i punti della coppia ispano-argentina formata da Marcel Granollers e Horacio Zeballos (quest’ultimo, però, non lo vedremo alle Olimpiadi per una rovente storia di mancata convocazione con l’Argentina).

La classifica basata sulle 52 settimane del doppio, invece, funziona diversamente, nel senso che conteggia i giocatori presi singolarmente. Per questa ragione, e per una differenza di compagno di Vavassori in un torneo nelle ultime 52 settimane, è il torinese a essere decimo da solo con 5075 punti, 200 in più di quelli di Bolelli che è 11°. In testa a 8065 c’è Ebden davanti a Granollers e Zeballos (insieme).

Adesso, per tutti (o quasi) il prossimo obiettivo sarà Wimbledon, dove peraltro Bolelli e Vavassori, presi singolarmente, difendono pochissimo (2° turno nel 2023). Varie coppie di grido devono invece provare a conservare punti pesanti: un momento ideale per prendere ancor più fiducia e spessore.