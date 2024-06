Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz oggi in tv, finale ATP Halle 2024: programma doppio, canale, streaming

Un’altra finale per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori. La coppia azzurra si sta confermando come una delle più performanti della stagione ottenendo la quarta finale della propria annata: tra loro ed il secondo titolo stagionale dopo quello di Buenos Aires ci sono i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, numeri 2 del seeding.

Sarà dunque di nuovo Italia-Germania, dopo la partita vinta contro Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer annullando ben nove set point. Per i due azzurri portarsi a casa il trofeo sarebbe l’occaione giusta per poter festeggiare il primo posto nella Race verso Torino, che arriva grazie al ko si Marcelo Arevalo e Mate Pavic al Queen’s.

Il match tra Bolelli/Vavassori e Krawietz/Puetz aprirà il programma dell’ultima giornata del Terra Wortmann Open di Halle alle 11.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) ; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

