Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic oggi in tv, orario Roland Garros 2024: programma finale e streaming

Per l’Italia è già un Roland Garros storico: gli azzurri nei quattro tabelloni hanno fatto en-plein di semifinali e hanno raggiunto per tre finali. Finali che cominciano in questo sabato, con Jasmine Paolini che alle 15.00 affronta Iga Swiatek e a seguire la finale di doppio che vedrà protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic.

Bolelli e Vavassori che sono stati di uno splendido percorso in questo torneo da teste di serie numero 11: non hanno perso neanche un set nei primi tre incontri contro Marozsan/Romboli, Matos/Melo e Purcell/Thompson, sono venuti fuori alla grande in rimonta dal match contro Ram e Salisbury e hanno piegato nella rivincita dell’Australian Open Bopanna e Ebden in semifinale.

Contro ci sarà un’altra coppia contro la quale provare a prendersi una rivincita, ossia quella composta da Arevalo e Pavic. Il salvadoregno e il croato si sono imposti nella semifinale degli Internazionali d’Italia per 6-2, 7-6(5), con gli azzurri che erano avanti di un break nel secondo set. Non sarà semplice battere due giocatori che sulla terra si esprimono bene e sono piuttosto regolari anche da fondocampo.

La Finale del Roland Garros 2024 del doppio maschile tra Bolelli/Vavassori e Arevalo/Pavic Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi davvero nulla.

FINALE BOLELLI/VAVASSORI ROLAND GARROS 2024

Sabato 8 giugno

Court PHILIPPE-CHATRIER

Secondo match dalle ore 15.00 Bolelli/Vavassori vs Arevalo/Pavic

In precedenza, alle ore 15.00, si giocherà la finale femminile tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek.

PROGRAMMA FINALE BOLELLI/VAVASSORI ROLAND GARROS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport