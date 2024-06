Bolelli e Vavassori fanno la storia a Parigi. Prima finale di un doppio azzurro dal 1959

Il tennis italiano continua a scrivere pagine di storia in un Roland Garros 2024 davvero indimenticabile. Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano la finale nel torneo di doppio maschile, diventando la prima coppia italiana dal 1959 (anno della vittoria di Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola) a centrare questo traguardo nello Slam parigino.

Si tratta della seconda finale Slam della stagione dopo quella persa a Melbourne contro Bopanna/Ebden. Proprio l’indiano e l’australiano erano gli avversari di oggi in semifinale e gli azzurri si sono presi la rivincita, vincendo in tre set con il punteggio di 7-5 2-6 6-2 dopo quasi due ore di gioco.

Gli azzurri non conoscono ancora gli avversari in finale e dovranno ancora attendere un po’. Infatti nella parte alta va prima giocato il quarto di finale tra i fratelli Tsitsipas e la coppia Arevalo/Pavic, con i vincitori che affronteranno in semifinale i numeri uno del mondo Granollers/Zeballos.

Inizio di partita complicato per la coppia azzurra. Infatti nel quarto game arriva il break da parte di Bopanna/Ebden grazie ad una splendida risposta dell’australiano. Le teste di serie numero due scappano sul 4-1, ma nel settimo gioco arriva la reazione degli italiani, che si procurano tre palle del controbreak e alla terza arriva la risposta vincente di Vavassori. Sembra un set pronto a scivolare al tie-break ed invece nell’undicesimo gioco Ebden va in tilt e gli azzurri ne approfittano, strappando il servizio all’australiano. Bolelli/Vavassori non concedono nulla e chiudono 7-5 il primo set.

Anche il secondo set parte in salita per Simone e Andrea. Infatti nel secondo game Bopanna/Ebden riescono a strappare il servizio alla coppia italiana. L’indiano e l’australiano non lasciano nulla nei loro game in battuta, mentre nell’ottavo gioco gli italiani subiscono un altro break, con Bopanna/Ebden che vanno a prendersi la seconda frazione sul 6-2.

In avvio di terzo set si scatena Andrea Vavassori, che trascina la coppia azzurra al break ne terzo game. Bolelli e Vavassori giocano benissimo e arrivano nel settimo game a procurarsi tre palle break consecutive. Bopanna/Ebden le annullano, ma prima Bolelli con un gran dritto e poi Vavassori con il rovescio si prendono il secondo break. Gli azzurri chiudono sul 6-2 e volano in finale.