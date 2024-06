Berrettini-Michelsen oggi in tv, ATP Stoccarda 2024: nuovo orario dopo il rinvio, programma, streaming

Matteo Berrettini aveva provato a scendere in campo ieri, ma proprio mentre lui e Alex Michelsen stavano effettuando il riscaldamento, a Halle è scesa la pioggia. E così, visto che il campo 1 non è coperto da tetto, il romano e l’americano hanno dovuto entrambi rifugiarsi negli spogliatoi e lì rimanere.

Si comincerà per davvero oggi, dunque, per quella che è una prima volta tra l’ex numero 6 del mondo e il diciannovenne californiano che, l’anno scorso, tra la sorpresa generale riuscì ad arrivare fino alla finale in quel di Newport, dove poi perse dal francese Adrian Mannarino. Il rischio di pioggia sarà ancora elevato, ma più dalla prima parte del pomeriggio. In breve, questo incontro dovrebbe avere speranze di finire.

Il match tra Matteo Berrettini e Alex Michelsen si giocherà quest’oggi alle ore 12:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire tra Uno e Tennis), oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO BERRETTINI-MICHELSEN, ATP HALLE 2024 OGGI

Mercoledì 19 maggio

Campo 1

Ore 12:00 Berrettini (ITA) [SE]-Michelsen (USA) [Q] – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire tra Uno e Tennis)

PROGRAMMA BERRETTINI-MICHELSEN, ATP HALLE 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire tra Uno e Tennis)

Diretta streaming: SkyGo, Now e Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport