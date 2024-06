La giornata sfavillante del tennis italiano: Sinner, Musetti e Arnaldi incantano tra Halle e Londra

Cambia la superficie, ma non cambia il rendimento del tennis italiano. Prosegue il momento magico dei nostri tennisti, che anche sull’erba continuano a mettersi in luce. Una giornata che ha visto tra il torneo di Halle e quello del Queen’s tre brillanti vittorie da parte di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi.

Si parte dal numero uno del mondo, che faceva il suo esordio sull’erba in questa stagione. Una prima non facile visto l’avversario, che ben si comporta su questa superficie. La partita con l’olandese Tallon Griekspoor è infatti stata complicata, con Sinner che ha dovuto rimontare un set di svantaggio, vincendo poi comunque con merito il secondo ed il terzo parziale.

Una prestazione comunque positiva per il nativo di San Candido, che ha regalato anche alcune incredibili magie. Una su tutte un clamoroso passante in tuffo, che entra di diritto tra i migliori punti dell’anno. Sinner è piaciuto molto tra secondo e terzo set, offrendo decisamente segnali incoraggianti per questa settimana sull’erba tedesca e poi ovviamente in vista di Wimbledon.

NO. WAY. JANNIK. Action man Jan pulls off an INSANE dive after sprinting the entire court! @janniksin #TerraWortmannOpen pic.twitter.com/D0yUXYQv83 — Tennis TV (@TennisTV) June 18, 2024

Dopo la semifinale raggiunta a Stoccarda, Lorenzo Musetti ci ha preso gusto sull’erba e oggi ha ottenuto la sua prima vittoria della stagione contro un Top-10 nel primo turno del Queen’s. A cadere sotto i colpi del toscano è stato l’australiano Alex de Minaur, con Musetti che ha dovuto rimontare a sua volta un set di svantaggio. Dopo aver perso malamente il primo, però, il nativo di Carrara ha illuminato nel secondo e nel terzo parziale, offrendo anche alcuni colpi di altissimo livello, come il rovescio con cui ha chiuso il secondo set. Un’altra prestazione decisamente incoraggiante ed un altro segnale positivo per Musetti, che potrebbe clamorosamente ritrovarsi proprio sull’erba.

Taking the second set in STYLE Musetti levels the match 1-6 6-4 at @QueensTennis pic.twitter.com/ehj8dJvKOJ — Tennis TV (@TennisTV) June 18, 2024

La terza rimonta di giornata la firma Matteo Arnaldi, alla sua prima vittoria in carriera sull’erba. All’esordio al Queen’s il ligure si è tolto la soddisfazione di superare in tre set il francese Ugo Humbert. Una vittoria di grande spessore contro un giocatore che ben si adatta all’erba come il transalpino. Un successo di talento e anche di carattere, visto che Arnaldi ha dovuto anche annullare un match point nel tie-break del terzo set (spettacolare il passante di rovescio), prima di chiudere per 8-6 e conquistare l’accesso al secondo turno. Anche per lui una giornata decisamente scintillante.