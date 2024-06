Beach volley, sfuma il sogno di avere quattro coppie azzurre ai Giochi di Parigi. Italia eliminata in semifinale della Nations Cup

Non ci saranno quattro coppie italiane nel beach volley a Parigi 2024. A rappresentare l’Italia in campo femminile ci saranno solo Gottardi/Menegatti. Le azzurre sono andate vicine all’impresa, raggiungendo la semifinale della Nations Cup che assegna un posto nazione per la squadra vincente ma nella sfida che apriva le porte della finale la squadra italiana ha ceduto in due match alla Repubblica Ceca.

La strada si è fatta enormemente in salita dopo la sconfitta subita da Reka Orsi Toth/Bianchi nella sfida con la seconda coppia per ordine di ranking della Repubblica Ceca, quella formata da Neuschaeferova/Svozilova che ha avuto la meglio con un secco 2-0 (21-16, 21-17) sulle azzurre, fino a quel momento imbattute. La patata bollente, dunque, è arrivata nelle mani di Scampoli/Bianchin che hanno affrontato, spalle al muro, la sfida con le forti ceche Hermannova/Stochlova che hanno dominato il primo set con il punteggio di 21-16 e poi hanno vinto un rocambolesco secondo parziale ai vantaggi, con il punteggio di 27-25, regalandosi la finale contro l’Olanda.

TORNEO MASCHILE

Pool D. Svezia-Belgio 1-2: Hölting Nilsson/Andersson (SWE)-Vandecaveye/Vandecaveye (BEL) 2-1 (21-19, 18-21, 15-12), Grahn/Isaksson (SWE)-Hendrikx/Vercauteren (BEL) 1-2 (21-14, 23-25, 13-15). Hölting Nilsson/Andersson (SWE)-Vandecaveye/Vandecaveye (BEL) 0-1 (11-15).

Lettonia-Belgio 2-0: Plavins/Fokerots (LAT)-Vandecaveye/Vandecaveye (BEL) 2-1 (21-19, 28-30, 15-9), Bedritis/Rinkevics (LAT)-Hendrikx/Vercauteren (BEL) 2-1 (21-14, 15-21, 15-7).

Lettonia-Svezia: Plavins/Fokerots (LAT)-Hölting Nilsson/Andersson (SWE), 19:20: Bedritis/Rinkevics (LAT)-Grahn/Isaksson (SWE). Bedritis/Rinkevics (LAT)-Hölting Nilsson/Andersson (SWE) 1-0 (15-13)

Pool C. Svizzera-Polonia 1-2: Krattiger/Breer (SUI)-Kantor/Zdybek (POL) 1-2 (21-18, 19-21, 15-17), Heidrich/Dillier (SUI)-Rudol/Lejawa (POL) 2-0 (21-16, 21-19). Kantor/Zdybek (POL)-Krattiger/Breer (SUI) 1-0 (15-13).

Norvegia-Polonia 2-1: Mol/Berntsen (NOR)-Kantor/Zdybek (POL) 2-1 (21-19, 18-21, 15-9), Mol/Sunde (NOR)-Rudol/Lejawa (POL) 0-2 (19-21, 19-21). Kantor/Zdybek (POL)-Mol/Berntsen (NOR) 0-1 (9-15).

Norvegia-Svizzera 2-1: Mol/Berntsen (NOR)-Krattiger/Breer (SUI) 2-1 (21-13, 19-21, 15-12), Mol/Sunde (NOR)-Heidrich/Dillier (SUI) 0-2 (19-21, 18-21), Heidrich/Dillier (SUI)-Mol/Berntsen (NOR) 0-1 (8-15)

Pool B. Knasas/Stankevicius (LTU)-Pfretzschner/Winter (GER) 2-0 (21-19, 21-17), Juchnevic/Vasiljev (LTU)-Henning/Poniewaz (GER) 1-2 (21-18. 17-21, 9-15). Knasas/Stankevicius (LTU)-Pfretzschner/Winter (GER) 0-1 (13-15).

Francia-Germania 2-1: Rotar/Gauthier-Rat (FRA)-Pfretzschner/Winter (GER) 2-1 (16-21, 21-18, 17-15), Bassereau/Lyneel (FRA)-Henning/Poniewaz (GER) 2-1 (21-15, 18-21, 15-12).

Francia-Lituania 2-0: Rotar/Gauthier-Rat (FRA)-Knasas/Stankevicius (LTU) 2-1 (21-19, 16-21, 15-12), Bassereau/Lyneel (FRA)-Juchnevic/Vasiljev (LTU) 2-1 (21-16, 22-24, 15-6)

Pool A. Portogallo-Spagna 2-1: Huerta/Huerta (ESP)-Pedrosa/Campos (POR) 1-2 (19-21, 21-14, 16-18) Saucedo/Viera (ESP)-Sousa/Sousa (POR) 2-0 (21-10, 21-14). Huerta/Huerta (ESP)-Pedrosa/Campos (POR) 0-1 (11-15).

Austria-Portogallo 2-0: Dressler/Waller (AUT)-Pedrosa/Campos (POR) 2-0 (21-19, 21-14), Hammarberg/Pristauz (AUT)-Sousa/Sousa (POR) 2-0 (21-8, 21-10).

Austria-Spagna 2-0: Dressler/Waller (AUT)-Huerta/Huerta (ESP) 2-1 (21-17, 19-21, 15-11), Hammarberg/Pristauz (AUT)-Saucedo/Viera (ESP) 2-0 (21-10, 21-18).

Quarti di finale. Norvegia-Portogallo 1-2: Mol/Berntsen (NOR)-Pedrosa/Campos (POR) 1-2 (19-21, 21-18, 13-15), Mol//Sunde (NOR)-Sousa/Sousa (POR) 2-0 (21-11, 21-11), Mol/Berntsen (NOR)-Pedrosa/Campos (POR) 0-1 (11-15)

Francia-Belgio 2-0: Rotar/Gauthier-Rat (FRA)-Vandecaveye/Vandecaveye (BEL) 2-0 (21-15, 21-18), Bassereau/Lyneel (FRA)-Hendrikx/Vercauteren (BEL) 2-1 (21-17, 17-21, 15-12).

Lettonia-Germania. 20.20: Plavins/Fokerots (LAT)-Pfretzschner/Winter (GER) 1-2 (21-16, 15-21, 13-15), Bedritis/Rinkevics (LAT)-Henning/Poniewaz (GER) 2-0 (21-0, 21-0). Plavins/Fokerots (LAT)- Pfretzschner/Winter (GER) 1-0 (15-9)

Austria-Polonia 2-0: Dressler/Waller (AUT)-Kantor/Zdybek (POL) 2-0 (21-16, 21-12), Hammarberg/Pristauz (AUT)-Rudol/Lejawa (POL) 2-0 (21-17, 21-14)

Semifinali. Francia-Portogallo: Rotar/Gauthier-Rat (FRA)-Pedrosa/Campos (POR), Bassereau/Lyneel (FRA)-Sousa./Sousa (POR).

Lettonia-Austria: Dressler/Waller (AUT)-Plavins/Fokerots (LAT), Hammarberg/Pristauz (AUT)-Bedritis/Rinkevics (LAT)

TORNEO FEMMINILE

Pool D. Ucraina-Lituania 2-0: Hladun/Lazarenko (UKR)-Dumbauskaite/Vasiliauskaite (LTU) 2-0 (21-12, 21-13), Makhno/Lunina (UKR)-Grudzinskaite/Grudzinskaite (LTU) 2-0 (21-16, 21-14).

Lettonia-Lituania 0-2: Ozolina/Namike (LAT)-Dumbauskaite/Vasiliauskaite (LTU) 0-2 (12-21, 15-21), Ozolina/Skrastina (LAT)-Grudzinskaite/Grudzinskaite (LTU) 0-2 (14-21, 15-21).

Lettonia-Ucraina 1-2: Ozolina/Namike (LAT)-Hladun/Lazarenko (UKR) 0-2 (18-21, 16-21), Ozolina/Skrastina (LAT)-Makhno/Lunina (UKR) 2-1 (12-21, 23-21, 15-13). Hladun/Lazarenko (UKR)-Ozolina/Skrastina (LAT) 1-0 (15-10)

Pool C. Norvegia-Finlandia 2-0: Ahtiainen/Lahti (FIN)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR) 0-2 (19-21, 19-21), Parkkinen/Prihti (FIN)-Steinsvåg/Berntsen (NOR) 2-0 (21-16, 21-16).

Olanda-Norvegia 2-0: Piersma/Bekhuis (NED)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR) 2-1 (21-8, 18-21, 15-7), Bröring/van Driel (NED)-Steinsvåg/Berntsen (NOR) 2-0 (21-9, 21-12).

Olanda-Finlandia Piersma/Bekhuis (NED)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 0-2 (22-24, 16-21),Bröring/van Driel (NED)-Parkkinen/Prihti (FIN) 2-0 (21-11, 21-19), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Piersma/Bekhuis (NED) 1-0 (15-8)

Pool B. Austria-Slovenia 2-0: Klinger/Klinger (AUT)-Kotnik/Lovsin (SLO) 2-0 (21-19, 21-15), Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Javornik/Marolt (SLO) (2-0 (21-8, 21-13).

Italia-Slovenia 2-0: Bianchin/Scampoli (ITA)-Kotnik/Lovsin (SLO) 2-0 (21-19, 21-14), Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Javornik/Marolt (SLO) 2-1 (21-11, 20-22, 15-7).

Italia-Austria 2-0. Bianchin/Scampoli (ITA)-Klinger/Klinger AUT 2-0 (21-0, 21-0), Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT) 2-0 (21-19, 21-15)

Pool A. Repubblica Ceca-Belgio 2-0: Hermannova/Stochlova (CZE)-Cools/Vd Vonder (BEL) 2-0 821-17, 21-16), Neuschaeferova/Svozilova (CZE)-Coens/Van Deun (BEL) 2-0 (21-17, 21-14),

Polonia-Belgio 2-0: Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Cools/Vd Vonder (BEL) 2-0 (21-17, 21-17), Wojtasik/Kociolek (POL)-Coens/Van Deun (BEL) 2-0 (21-16, 21-16).

Polonia-Repubblica ceca 2-1: Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Hermannova/Stochlova (CZE) 2-0 (22-20, 21-18), Wojtasik/Kociolek (POL)-Neuschaeferova/Svozilova (CZE) 1-2 (17-21, 21-15, 14-16), Hermannova/Stochlova (CZE)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 0-1 (12-15).

Quarti di finale. Italia-Lituania 2-0: Bianchin/Scampoli (ITA)-Dumbauskaite/Vasiliauskaite (LTU) 2-0 (27-25, 21-16), Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Grudzinskaite/Grudzinskaite (LTU) 2-0 (21-15, 21-13)

Finlandia-Repubblica Ceca 0-2: Ahtiainen/Lahti (FIN)-Hermannova/Stochlova (CZE) 0-2 (20-22, 22-24), Parkkinen/Prihti (FIN)-Neuschaeferova/Svozilova (CZE) 0-2 (24-26, 19-21)

Ucraina-Austria 2-1: Hladun/Lazarenko (UKR)-Klinger./Klinger (AUT) 0-2 (16-21, 18-21), Makhno/Lunina (UKR)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT) 0-2 (17-21, 15-21)

Olanda-Polonia 2-1: Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Piersma/Bekhuis (NED) 2-1 (21-18, 16-21, 15-12), Wojtasik/Kociolek (POL)-Bröring/van Driel (NED) 1-2 (13-21, 21-15, 15-17). Piersma/van Driel (NED)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 1-0 (15-11)

Semifinali. Italia-Repubblica Ceca: Hermannova/Stochlova (CZE)-Bianchin/Scampoli (ITA) 2-0 (21-15, 27-25), Neuschaeferova/Svozilova (CZE)-Orsi Toth/Bianchi (ITA) 2-0 (21-16, 21-17)

Olanda-Austria: Piersma/Bekhuis (NED), Klinge/Klinger (AUT) 2-0 (21-18, 21-8), Bröring/van Driel (NED), Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT) 0-2 (18-21, 16-21), Piersma/Bekhuis (NED)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT) 1-0 (19-17)

Finale. Olanda-Repubblica Ceca: Piersma/Bekhuis (NED)-Hermannova/Stochlova (CZE), Bröring/van Driel (NED)-Neuschaeferova/Svozilova (CZE)