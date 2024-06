Beach volley, Ranghieri/Carambula: dolce sconfitta a Ostrava. Sono a Parigi otto anni dopo Rio! Da domani main draw

Mai sconfitta fu più dolce per Alex Ranghieri e Adrian Carambula che conquistano il loro secondo pass olimpico di coppia (si tratta del terzo per Carambula) e dunque saranno al via del torneo di Parigi. Nessuna delle coppie che poteva superarli è riuscita a superare le qualificazioni e dunque per la terza volta consecutiva l’Italia avrà tre coppie di beach volley ai Giochi.

La coppia azzurra, non al meglio fisicamente per via degli acciacchi che avevano costretto Carambula al ritiro a Stare Jablonki, è uscita subito di scena nel primo turno delle qualificazioni proprio contro una delle coppie con cui erano in lotta per una delle ultime posizioni del ranking olimpico, gli australiani Hodges/Schubert, anche loro qualificati per Parigi. Nel primo set gli australiani sono scattati avanti 10-7 e poi 14-10. Gli azzurri sono tornati sotto fino al 17-15, poi hanno subito un break di 3-0 e hanno perso 21-16.

Nel secondo set gli azzurri dopo un avvio stentato (2-4) hanno messo anche il naso avanti sull’8-7 ma la coppia australiana ha piazzato un break di 5-0 che ha spaccato in due il set andando avanti 12-8. La coppia italiana non è più riuscita a rientrare in partita ed ha ceduto con il punteggio di 21-15 ma al termine delle qualificazioni ha potuto festeggiare il pass olimpico.

Sono dunque due le coppie azzurre in main draw. In campo maschile Nicolai/Cottafava debutteranno alle 10.20 contro la coppia proveniente dalle qualificazioni, gli olandesi Luini/Varenhorst, coppia da prendere con le molle, reduce dal nono posto di Stare Jablonki e che ha come miglior risultato in stagione il quinto posto di Recife. A seguire alle 18.00 l’attesa sfida con i campioni del mondo Perusic/Schweiner che, davanti al pubblico di casa, vorranno vendicare le due sconfitte subite dagli italiani negli ultimi due scontri diretti. Venerdì alle 14.00 gli azzurri se la vedranno con un’altra coppia olandese, van de Velde/Immers, nell’ultimo match del girone preliminare.

Tra le donne, invece, debutto domani alle 13.00 per Menegatti/Gottardi che affronteranno le lituane Raupelyte/Paulikiene, provenienti dalle qualificazioni. Gli altri due match del girone sono previsti per venerdì, alle 9.20 contro le brasiliane Carol/Barbara, battute ad Espinho e alle 15.00 contro le tedesche Müller/Tillmann.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Luini/Varenhorst (NED)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-1 (21-19, 17-21, 15-10), Capogrosso/Capogrosso (ARG)-Hörl/Horst (AUT) 0-2 (19-21, 15-21), Ranghieri/Carambula (ITA)-Hodges/Schubert (AUS) 0-2 (16-21, 15-21), Pfretzschner/Winter (GER)-Crabb/Brunner (USA) 2-1 (21-13, 24-26, 15-12), Kantor/Zdybek (POL)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-1 (15-21, 21-17, 15-12), Herrera/Gavira (ESP)-Bassereau/Lyneel (FRA) 2-0 (21-17, 21-17), Krou/Gauthier-Rat (FRA)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 2-0 (21-17, 21-12), Evans/Budinger (USA)-Westphal/Trousil (CZE) 2-0 (21-16, 21-15)

Secondo turno qualificazioni: Hörl/Horst (AUT)-Luini/Varenhorst (NED) 0-2 (23-25, 14-21), Pfretzschner/Winter (GER)-Hodges/Schubert (AUS) 2-0 (36-34, 21-11), Herrera/Gavira (ESP)-Kantor/Zdybek (POL) 1-2 (19-21, 24-22, 15-17), Evans/Budinger (USA)-Krou/Gauthier-Rat (FRA) 0-2 (17-21, 23-25)

Gironi. Pool D. 6 giugno 14.00: George/Andre (BRA)-Pfretzschner/Winter (GER), Boermans/de Groot (NED)-Sepka/Sedlak (CZE). 7 giugno 10.20: Sepka/Sedlak (CZE)-Pfretzschner/Winter (GER), Boermans/de Groot (NED)-George/Andre (BRA). 19.00: Boermans/de Groot (NED)-Pfretzschner/Winter (GER), George/Andre (BRA)-Sepka/Sedlak (CZE).

Pool C. 6 giugno 9.20: Evandro/Arthur (BRA)-Krou/Gauthier-Rat (FRA), Mol/Sørum (NOR)-Cherif/Ahmed (QAT). 19.00: Cherif/Ahmed (QAT)-Krou/Gauthier-Rat (FRA), Mol/Sørum (NOR)-Evandro/Arthur (BRA). 7 giugno 18.00: Mol/Sørum (NOR)-Krou/Gauthier-Rat (FRA), Evandro/Arthur (BRA)-Cherif/Ahmed (QAT).

Pool B. 6 giugno 8.30: Ehlers/Wickler (GER)-Kantor/Zdybek (POL), Åhman/Hellvig (SWE)-Partain/Benesh (USA). 17.00: Partain/Benesh (USA)-Kantor/Zdybek (POL), Åhman/Hellvig (SWE)-Ehlers/Wickler (GER). 7 giugno 16.00: Åhman/Hellvig (SWE)-Kantor/Zdybek (POL), Ehlers/Wickler (GER)-Partain/Benesh (USA).

Pool A. 6 giugno 10.20: Cottafava/Nicolai (ITA)-Luini/Varenhorst (NED), Perusic/Schweiner (CZE)-van de Velde/Immers (NED). 18.00: van de Velde/Immers (NED)-Luini/Varenhorst (NED), Perusic/Schweiner (CZE)-Cottafava/Nicolai (ITA). 7 giugno 14.00: Perusic/Schweiner (CZE)-Luini/Varenhorst (NED), Cottafava/Nicolai (ITA)-van de Velde/Immers (NED).

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Neuschaeferova/Svozilova (CZE)-Cannon/Kraft (USA) 2-1 (21-19, 19-21, 15-12), Ittlinger/Borger (GER)-Ludwig/Lippmann (GER) 0.2 (14-21, 22-24), Bansley/Bukovec (CAN)-Vitoria/Hegeile (BRA) 1-2 (19-21, 21-18, 14-16), Tainá/Victoria (BRA)-Hildreth/Van Gunst (USA) 1-2 (21-19, 19-21, 11-15), Placette/Richard (FRA)-Esmée/Zoé (SUI) 0-2 (11-21, 10-21), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Taiana Lima/Talita (BRA) 2-1 (19-21, 23-21, 15-11), Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Liliana/Paula (ESP) 2-1 (20-22, 21-18, 15-12), Agatha/Rebecca (BRA)-Lorenzova/Černá (CZE) 2-0 (21-13, 21-11)

Secondo turno qualificazioni: Ludwig/Lippmann (GER)-Neuschaeferova/Svozilova (CZE) 2-0 (21-15, 21-14), Hildreth/Van Gunst (USA)-Vitoria/Hegeile (BRA) 2-0 (21-14, 21-18), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Esmée/Zoé (SUI) 2-1 (18-21, 21-16, 15-10), Agatha/Rebecca (BRA)-Raupelyte/Paulikiene (LTU) 0-2 (21-23, 15-21)

Gironi. Pool D. 6 giugno 15.00: Stam/Schoon (NED)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Melissa/Brandie (CAN)-Hermannova/Stochlova (CZE). 7 giugno 11.10: Hermannova/Stochlova (CZE)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Melissa/Brandie (CAN)-Stam/Schoon (NED). 17.00: Melissa/Brandie (CAN)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Stam/Schoon (NED)-Hermannova/Stochlova (CZE).

Pool C. 6 giugno 13.00: Gottardi/Menegatti (ITA)-Raupelyte/Paulikiene (LTU), Carol/Barbara (BRA)-Müller/Tillmann (GER). 7 giugno 9.20: Müller/Tillmann (GER)-Raupelyte/Paulikiene (LTU), Carol/Barbara (BRA)-Gottardi/Menegatti (ITA). 15.00: Carol/Barbara (BRA)-Raupelyte/Paulikiene (LTU), Gottardi/Menegatti (ITA)-Müller/Tillmann (GER).

Pool B. 6 giugno 12.10: Xue/Xia (CHN))-Ludwig/Lippmann (GER), Hughes/Cheng (USA)-Hüberli/Brunner (SUI). 7 giugno 8.30: Hüberli/Brunner (SUI)-Ludwig/Lippmann (GER), Hughes/Cheng (USA)-Xue/Xia (CHN). 13.00: Hughes/Cheng (USA)-Ludwig/Lippmann (GER), Xue/Xia (CHN)-Hüberli/Brunner (SUI).

Pool A. 6 giugno 11.10: Tina/Anastasija (LAT)-Hildreth/Van Gunst (USA), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Scoles/Flint (USA). 16.00: Scoles/Flint (USA)-Hildreth/Van Gunst (USA), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Tina/Anastasija (LAT). Ana Patrícia/Duda (BRA)-Hildreth/Van Gunst (USA), Tina/Anastasija (LAT)-Scoles/Flint (USA)