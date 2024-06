Beach volley, Nicolai/Cottafava già ai quarti nell’Elite 16 di Ostrava, Gottardi/Menegatti sconfitte nello spareggio

Due sconfitte dal peso specifico diverso hanno caratterizzato l’ultima sfida nel girone delle due coppie azzurre impegnate nell’Elite 16 di Ostrava in Repubblica Ceca, La battuta d’arresto di Nicolai/Cottafava con gli olandesi Immers/van de Velde non ha impedito agli azzurri di vincere il girone e di qualificarsi per i quarti di finale del prestigioso torneo, mentre lo stop di Gottardi/Menegatti contro le tedesche Muller/Tillmann costringerà la coppia italiana a disputare gli ottavi.

La giornata era iniziata bene per Menegatti/Gottardi che in mattinata hanno colto un altro successo di prestigio contro le brasiliane Carol/Barbara. sconfitte in due set. Nel primo parziale le azzurre, sotto 13-14, hanno piazzato un break micidiale di 5-0, volando sul 18-14 e aprendosi la strada per il 21-17 conclusivo. Nel secondo set, sotto 7-11 e 12-15, la coppia italiana ha di nuovo operato un break decisivo, stavolta di 7-0 vincendo con il punteggio di 21-19.

Nell’ultimo match del girone fra le due squadre che avevano ottenuto due successi fino a quel momento, Menegatti/Gottardi sono partite forte contro le tedesche Muller/Tillmann portandosi sul 7-4 nel primo set e poi sul 12-7. Le tedesche si sono rimesse in carreggiata riportandosi sotto sul 12-11 ma le azzurre sono state brave anche sul punto a punto imponendosi in volata con il punteggio di 21-19. Nel secondo set la reazione di Muller/Tillmann è stata devastante per le azzurre che sono andate sotto 6-10 e poi hanno subito un break di 0-7, perdendo 13-21. Partenza a razzo delle teutoniche anche nel tie break (10-5) e Menegatti/Gottardi non sono riuscite a rimontare, cedendo con il punteggio di 15-11.

In campo maschile Nicolai/Cottafava avevano già di fatto ottenuto il primo posto dopo le prime due vittorie della giornata di apertura e infatti sono riusciti a chiudere primi nonostante la sconfitta 0-2 contro gli olandesi Immers/van de Velde. Gli azzurri hanno iniziato male, andando sotto 0-4 in avvio ma lentamente hanno iniziato la rimonta riuscendo a coronarla con il vantaggio di 16-15. Nel finale, però, gli olandesi hanno avuto qualcosa in più e, con un break di 1-4, hanno vinto 21-18 il primo set. Ancora brutto avvio per gli italiani che sono andati sotto 6-10 nel secondo set, riuscendo però a pareggiare a quota 10. Sfida equilibrata fino al 16 pari, poi break di 3-0 per gli olandesi che hanno bissato il 21-18 del set precedente.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool D. George/Andre (BRA)-Pfretzschner/Winter (GER) 0-2 (20-22, 15-21), Boermans/de Groot (NED)-Sepka/Sedlak (CZE) 1-2 (18-21, 21-10, 7-15). Sepka/Sedlak (CZE)-Pfretzschner/Winter (GER)b 2-0 (21-18, 21-18), Boermans/de Groot (NED)-George/Andre (BRA) 20 (21-19, 21-17). 19.00: Boermans/de Groot (NED)-Pfretzschner/Winter (GER), George/Andre (BRA)-Sepka/Sedlak (CZE).

Pool C. Evandro/Arthur (BRA)-Krou/Gauthier-Rat (FRA) 2-0 (23-21, 21-16), Mol/Sørum (NOR)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-1 (21-13, 18-21, 15-9). Cherif/Ahmed (QAT)-Krou/Gauthier-Rat (FRA) 2-0 (21-0, 21-0), Mol/Sørum (NOR)-Evandro/Arthur (BRA) 0-2 (27-29, 18-21). 18.00: Mol/Sørum (NOR)-Krou/Gauthier-Rat (FRA), Evandro/Arthur (BRA)-Cherif/Ahmed (QAT).

Pool B. Ehlers/Wickler (GER)-Kantor/Zdybek (POL) 2-0 (21-14, 21-14), Åhman/Hellvig (SWE)-Partain/Benesh (USA) 2-0 (21-13, 21-19). Partain/Benesh (USA)-Kantor/Zdybek (POL) 2-0 (21-14, 21-10), Åhman/Hellvig (SWE)-Ehlers/Wickler (GER) 2-0 (21-17, 21-18). Åhman/Hellvig (SWE)-Kantor/Zdybek (POL) 2-0 (21-11, 21-19), Ehlers/Wickler (GER)-Partain/Benesh (USA) 0-2 (17-21, 24-26).

Pool A. Cottafava/Nicolai (ITA)-Luini/Varenhorst (NED) 2-1 (21-17, 19-21, 15-11), Perusic/Schweiner (CZE)-van de Velde/Immers (NED) 2-0 (21-17, 21-14). van de Velde/Immers (NED)-Luini/Varenhorst (NED) 2-0 (21-16, 21-12), Perusic/Schweiner (CZE)-Cottafava/Nicolai (ITA) 1-2 (21-14, 13-21, 7-15). Perusic/Schweiner (CZE)-Luini/Varenhorst (NED) 2-0 (21-0, 21-0), Cottafava/Nicolai (ITA)-van de Velde/Immers (NED) 0-2 (18-21, 18-21).

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool D. Stam/Schoon (NED)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-1 (19-21, 21-18, 16-14), Melissa/Brandie (CAN)-Hermannova/Stochlova (CZE) 2-0 (21-12, 23-21). Hermannova/Stochlova (CZE)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-0 (21-19, 23-21), Melissa/Brandie (CAN)-Stam/Schoon (NED) 2-0 (21-19, 21-15). 17.00: Melissa/Brandie (CAN)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Stam/Schoon (NED)-Hermannova/Stochlova (CZE).

Pool C. Gottardi/Menegatti (ITA)-Raupelyte/Paulikiene (LTU) 2-0 (21-17, 21-14), Carol/Barbara (BRA)-Müller/Tillmann (GER) 0-2 (13-21, 13-21). Müller/Tillmann (GER)-Raupelyte/Paulikiene (LTU) 2-1 (21-19, 18-21, 15-9), Carol/Barbara (BRA)-Gottardi/Menegatti (ITA) 0-2 (17-21, 19-21). Carol/Barbara (BRA)-Raupelyte/Paulikiene (LTU) 2-0 (21-17, 21-16), Gottardi/Menegatti (ITA)-Müller/Tillmann (GER) 1-2 (21-19, 13-21, 11-15).

Pool B. Xue/Xia (CHN))-Ludwig/Lippmann (GER) 0-2 (14-21, 10-21), Hughes/Cheng (USA)-Hüberli/Brunner (SUI) 0-2 (16-21, 11-21). Hüberli/Brunner (SUI)-Ludwig/Lippmann (GER) 2-0 (25-23, 21-18), Hughes/Cheng (USA)-Xue/Xia (CHN) 2-0 (21-16, 21-17). Hughes/Cheng (USA)-Ludwig/Lippmann (GER) 2-0 (21-12, 21-11), Xue/Xia (CHN)-Hüberli/Brunner (SUI) 1-2 (29-31, 29-27, 13-15).

Pool A. Tina/Anastasija (LAT)-Hildreth/Van Gunst (USA) 2-1 (21-19, 13-21, 15-11), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Scoles/Flint (USA) 2-0 (21-17, 21-17). Scoles/Flint (USA)-Hildreth/Van Gunst (USA) 2-0 (21-15, 21-17), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Tina/Anastasija (LAT) 1-2 (21-15, 18-21, 11-15). Ana Patrícia/Duda (BRA)-Hildreth/Van Gunst (USA) 2-0 (21-13, 21-14), Tina/Anastasija (LAT)-Scoles/Flint (USA) 2-1 (21-18, 20-22, 15-10)