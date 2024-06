Beach volley, doppio quinto posto per gli azzurri nell’Elite 16 di Ostrava

Si ferma ai quarti di finale l’avventura delle due coppie azzurre nell’Elite 16 di Ostrava in Repubblica Ceca. Sia Nicolai/Cottafava che Gottardi/Menegatti chiudono al quinto posto dopo un torneo sicuramente positivo per entrambe le coppie azzurre che però mancano l’appuntamento con l’attesa semifinale.

Nicolai/Cottafava hanno ceduto in tre set agli statunitensi Partain/Benesh, tornati su ottimi livelli dopo un periodo di appannamento. La coppia americana ha dominato il primo set portandosi sul 10-7 e 14-9 e resistendo fino al 21-16 conclusivo. Nel secondo set un break azzurro che frutta il 14-12 lancia Nicolai/Cottafava verso il successo con il punteggio di 21-17. Nel tie break parte meglio la coppia statunitense che si porta sull’11-6 e non si fa più avvicinare dagli azzurri fino al 15-11.

In campo femminile sconfitta in due set per Menegatti/Gottardi contro la coppia canadese composta da Melissa/Brandie: le azzurre nel primo set partono meglio (10-7) ma le canadesi tornano sotto, ribaltano la situazione e vincono 22-20 ai vantaggi. Nel secondo set non c’è partita. La coppia canadese scatta avanti 7-1 e non si fa più avvicinare fino al 21-12 conclusivo.

TORNEO MASCHILE

Quarti di finale: Evandro/Arthur (BRA)-Åhman/Hellvig (SWE) 1-2 (21-18, 15-21, 12-15), Mol/Sørum (NOR)-van de Velde/Immers (NED) 2-0 (30-28, 21-17), Ehlers/Wickler (GER)-Boermans/de Groot (NED) 0-2 (14-21, 11-21), Cottafava/Nicolai (ITA)-Partain/Benesh (USA) 1-2 (16-21, 21-17, 11-15)

Semifinali: Åhman/Hellvig (SWE)-Mol/Sørum (NOR), Boermans/de Groot (NED)-Partain/Benesh (USA)

TORNEO FEMMINILE

Quarti di finale: Ana Patrícia/Duda (BRA)-Hüberli/Brunner (SUI) 2-1 (15-21, 24-22, 15-10), Müller/Tillmann (GER)-Hughes/Cheng (USA) 1-2 (21-8, 18-21, 15-17), Gottardi/Menegatti (ITA)-Melissa/Brandie (CAN) 0-2 (20-22, 12-21), Tina/Anastasija (LAT)-Carol/Barbara (BRA) 2-0 (21-18, 21-12)

Semifinali: Ana Patrícia/Duda (BRA)-Hughes/Cheng (USA), Melissa/Brandie (CAN)-Tina/Anastasija (LAT)