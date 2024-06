Beach volley, doppia coppia azzurra ai quarti nell’Elite 16 di Ostrava

Ostrava non tradisce. Sulla sabbia ceca gli azzurri riescono sempre ad essere protagonisti, stavolta con un pizzico di fortuna perché Menegatti/Gottardi hanno raggiunto i quarti di finale (già conquistati da Nicolai/Cottafava) approfittando della rinuncia delle tedesche Ludwig/Lippmann che, ormai certe della qualificazione olimpica, hanno preferito fermarsi precauzionalmente viste le non perfette condizioni di Ludwig e dunque hanno lasciato via libera alla coppia italiana.

Gottardi/Menegatti nei quarti di finale affronteranno alle 14.00 la coppia canadese composta da Melissa/Brandie che ha conquistato su questa sabbia giovedì un successo prestigioso contro le campionesse del mondo Ana Patricia/Duda e dunque sono avversario non semplice da battere. Un solo precedente fra le due coppie con vittoria delle azzurre al tie break lo scorso anno a Tepic.

In campo maschile alle 16.00 Nicolai/Cottafava se la vedranno con gli statunitensi Partain/Benesh che hanno eliminato agli ottavi i qatarioti Cherif/Ahmed. Due precedenti fra le due coppie e doppia vittoria a Parigi e alle Finals di Doha per la coppia italiana che dovrà fare attenzione al gioco spumeggiante e ai tanti attacchi di seconda intenzione degli americani.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool D. George/Andre (BRA)-Pfretzschner/Winter (GER) 0-2 (20-22, 15-21), Boermans/de Groot (NED)-Sepka/Sedlak (CZE) 1-2 (18-21, 21-10, 7-15). Sepka/Sedlak (CZE)-Pfretzschner/Winter (GER)b 2-0 (21-18, 21-18), Boermans/de Groot (NED)-George/Andre (BRA) 20 (21-19, 21-17). 19.00: Boermans/de Groot (NED)-Pfretzschner/Winter (GER) 2-1 (21-19, 27-29, 15-13), George/Andre (BRA)-Sepka/Sedlak (CZE) 2-0 821-13, 26-24).

Pool C. Evandro/Arthur (BRA)-Krou/Gauthier-Rat (FRA) 2-0 (23-21, 21-16), Mol/Sørum (NOR)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-1 (21-13, 18-21, 15-9). Cherif/Ahmed (QAT)-Krou/Gauthier-Rat (FRA) 2-0 (21-0, 21-0), Mol/Sørum (NOR)-Evandro/Arthur (BRA) 0-2 (27-29, 18-21). 18.00: Mol/Sørum (NOR)-Krou/Gauthier-Rat (FRA) 2-0 (21-0, 21-0), Evandro/Arthur (BRA)-Cherif/Ahmed (QAT) 0-2 (18-21, 24-26).

Pool B. Ehlers/Wickler (GER)-Kantor/Zdybek (POL) 2-0 (21-14, 21-14), Åhman/Hellvig (SWE)-Partain/Benesh (USA) 2-0 (21-13, 21-19). Partain/Benesh (USA)-Kantor/Zdybek (POL) 2-0 (21-14, 21-10), Åhman/Hellvig (SWE)-Ehlers/Wickler (GER) 2-0 (21-17, 21-18). Åhman/Hellvig (SWE)-Kantor/Zdybek (POL) 2-0 (21-11, 21-19), Ehlers/Wickler (GER)-Partain/Benesh (USA) 0-2 (17-21, 24-26).

Pool A. Cottafava/Nicolai (ITA)-Luini/Varenhorst (NED) 2-1 (21-17, 19-21, 15-11), Perusic/Schweiner (CZE)-van de Velde/Immers (NED) 2-0 (21-17, 21-14). van de Velde/Immers (NED)-Luini/Varenhorst (NED) 2-0 (21-16, 21-12), Perusic/Schweiner (CZE)-Cottafava/Nicolai (ITA) 1-2 (21-14, 13-21, 7-15). Perusic/Schweiner (CZE)-Luini/Varenhorst (NED) 2-0 (21-0, 21-0), Cottafava/Nicolai (ITA)-van de Velde/Immers (NED) 0-2 (18-21, 18-21).

Ottavi di finale: Evandro/Arthur (BRA)-Pfretzschner/Winter (GER) 2-0 (21-19, 21-18), Sepka/Sedlak (CZE)-van de Velde/Immers (NED) 0-2 (15-21, 15-21), Ehlers/Wickler (GER)-Perusic/Schweiner (CZE) 2-1 (21-17, 15-21, 15-11), Cherif/Ahmed (QAT)-Partain/Benesh (USA) 1-2 (19-21, 21-19, 8-15).

Quarti di finale: Evandro/Arthur (BRA)-Åhman/Hellvig (SWE), Mol/Sørum (NOR)-van de Velde/Immers (NED), Ehlers/Wickler (GER)-Boermans/de Groot (NED), Cottafava/Nicolai (ITA)-Partain/Benesh (USA)

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool D. Stam/Schoon (NED)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-1 (19-21, 21-18, 16-14), Melissa/Brandie (CAN)-Hermannova/Stochlova (CZE) 2-0 (21-12, 23-21). Hermannova/Stochlova (CZE)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-0 (21-19, 23-21), Melissa/Brandie (CAN)-Stam/Schoon (NED) 2-0 (21-19, 21-15). 17.00: Melissa/Brandie (CAN)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-0 (23-21, 21-15), Stam/Schoon (NED)-Hermannova/Stochlova (CZE) 2-0 (21-16, 21-11).

Pool C. Gottardi/Menegatti (ITA)-Raupelyte/Paulikiene (LTU) 2-0 (21-17, 21-14), Carol/Barbara (BRA)-Müller/Tillmann (GER) 0-2 (13-21, 13-21). Müller/Tillmann (GER)-Raupelyte/Paulikiene (LTU) 2-1 (21-19, 18-21, 15-9), Carol/Barbara (BRA)-Gottardi/Menegatti (ITA) 0-2 (17-21, 19-21). Carol/Barbara (BRA)-Raupelyte/Paulikiene (LTU) 2-0 (21-17, 21-16), Gottardi/Menegatti (ITA)-Müller/Tillmann (GER) 1-2 (21-19, 13-21, 11-15).

Pool B. Xue/Xia (CHN))-Ludwig/Lippmann (GER) 0-2 (14-21, 10-21), Hughes/Cheng (USA)-Hüberli/Brunner (SUI) 0-2 (16-21, 11-21). Hüberli/Brunner (SUI)-Ludwig/Lippmann (GER) 2-0 (25-23, 21-18), Hughes/Cheng (USA)-Xue/Xia (CHN) 2-0 (21-16, 21-17). Hughes/Cheng (USA)-Ludwig/Lippmann (GER) 2-0 (21-12, 21-11), Xue/Xia (CHN)-Hüberli/Brunner (SUI) 1-2 (29-31, 29-27, 13-15).

Pool A. Tina/Anastasija (LAT)-Hildreth/Van Gunst (USA) 2-1 (21-19, 13-21, 15-11), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Scoles/Flint (USA) 2-0 (21-17, 21-17). Scoles/Flint (USA)-Hildreth/Van Gunst (USA) 2-0 (21-15, 21-17), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Tina/Anastasija (LAT) 1-2 (21-15, 18-21, 11-15). Ana Patrícia/Duda (BRA)-Hildreth/Van Gunst (USA) 2-0 (21-13, 21-14), Tina/Anastasija (LAT)-Scoles/Flint (USA) 2-1 (21-18, 20-22, 15-10)

Ottavi di finale: Ana Patrícia/Duda (BRA)-Hermannova/Stochlova (CZE) 2-0 (21-11, 21-17), Hughes/Cheng (USA)-Scoles/Flint (USA) 2-0 (21-16, 21-17), Ludwig/Lippmann (GER)-Gottardi/Menegatti (ITA) 0-2 (0-21, 0-21), Carol/Barbara (BRA)-Stam/Schoon (NED) 2-0 (21-19, 21-19)

Quarti di finale: Ana Patrícia/Duda (BRA)-Hüberli/Brunner (SUI), Müller/Tillmann (GER)-Hughes/Cheng (USA), Gottardi/Menegatti (ITA)-Melissa/Brandie (CAN), Tina/Anastasija (LAT)-Carol/Barbara (BRA)