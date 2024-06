Beach volley, azzurre protagoniste in Nations Cup: caccia alla finale per giocarsi il posto alle Olimpiadi

L’Italia ha ancora speranza di portare anche la quarta coppia, la seconda del settore femminile, ai Giochi Olimpici di Parigi. La squadra azzurra, composta da Bianchin/Scampoli e da Reka Orsi Toth/Bianchi, ha fatto percorso completo nella prima parte della Nations Cup di Jurmala che qualifica una coppia della nazione prima classificata ai Giochi oggi si gioca la semifinale contro la Repubblica Ceca.

La coppia azzurra ha prima vinto il girone a tre battendo sempre in due partite, senza mai ricorrere al golden set decisivo, Austria e Slovenia. Contro le slovene Orsi Toth/Bianchi hanno dominato primo e terzo set, cedendo un secondo parziale molto combattuto e vincendo contro Javornik/Marolt 2-1 (21-11, 20-22, 15-7). Più netta la vittoria di Bianchin/Scampoli 2-0 (21-19, 21-14) su Kotnik/Lovsin.

Nel secondo match contro la temibile Austria le azzurre Bianchin/Scampoli hanno usufruito della rinuncia delle forti Klinger/Klinger per portare il punto all’Italia e brave sono state Orsi Toth/Bianchi a superare le esperte Schützenhöfer/Plesiutschnig .2-0 (21-19, 21-15), qualificandosi così ai quarti di finale dove l’Italia ha trovato la Lituania.

La formazione azzurra ha ottenuto altre due vittorie nella sfida di ieri sera: Bianchin/Scampoli hanno sconfitto con qualche patema nel primo set le solide Dumbauskaite/Vasiliauskaite 2-0 (27-25, 21-16), mentre Orsi Toth/Bianchi hanno dominato la sfida con Grudzinskaite/Grudzinskaite, vincendo con un secco 2-0 (21-15, 21-13). In semifinale l’Italia troverà questo pomeriggio la Repubblica Ceca, all’ultima spiaggia per piazzare a Parigi almeno una coppia. Queste le sfide in programma: Hermannova/Stochlova-Bianchin/Scampoli, Neuschaeferova/Svozilova-Orsi Toth/Bianchi. Nell’altra semifinale di fronte Olanda e Austria.

TORNEO MASCHILE

Pool D. Svezia-Belgio 1-2: Hölting Nilsson/Andersson (SWE)-Vandecaveye/Vandecaveye (BEL) 2-1 (21-19, 18-21, 15-12), Grahn/Isaksson (SWE)-Hendrikx/Vercauteren (BEL) 1-2 (21-14, 23-25, 13-15). Hölting Nilsson/Andersson (SWE)-Vandecaveye/Vandecaveye (BEL) 0-1 (11-15).

Lettonia-Belgio 2-0: Plavins/Fokerots (LAT)-Vandecaveye/Vandecaveye (BEL) 2-1 (21-19, 28-30, 15-9), Bedritis/Rinkevics (LAT)-Hendrikx/Vercauteren (BEL) 2-1 (21-14, 15-21, 15-7).

Lettonia-Svezia 2-1: Plavins/Fokerots (LAT)-Hölting Nilsson/Andersson (SWE) 1-.2 (21-15, 19-21, 13-15) Bedritis/Rinkevics (LAT)-Grahn/Isaksson (SWE) 2-1 (21-17, 19-21, 15-7). Bedritis/Rinkevics (LAT)-Hölting Nilsson/Andersson (SWE) 1-0 (15-13)

Pool C. Svizzera-Polonia 1-2: Krattiger/Breer (SUI)-Kantor/Zdybek (POL) 1-2 (21-18, 19-21, 15-17), Heidrich/Dillier (SUI)-Rudol/Lejawa (POL) 2-0 (21-16, 21-19). Kantor/Zdybek (POL)-Krattiger/Breer (SUI) 1-0 (15-13).

Norvegia-Polonia 2-1: Mol/Berntsen (NOR)-Kantor/Zdybek (POL) 2-1 (21-19, 18-21, 15-9), Mol/Sunde (NOR)-Rudol/Lejawa (POL) 0-2 (19-21, 19-21). Kantor/Zdybek (POL)-Mol/Berntsen (NOR) 0-1 (9-15).

Norvegia-Svizzera 2-1: Mol/Berntsen (NOR)-Krattiger/Breer (SUI) 2-1 (21-13, 19-21, 15-12), Mol/Sunde (NOR)-Heidrich/Dillier (SUI) 0-2 (19-21, 18-21), Heidrich/Dillier (SUI)-Mol/Berntsen (NOR) 0-1 (8-15)

Pool B. Lituania-Germania 1-2: Knasas/Stankevicius (LTU)-Pfretzschner/Winter (GER) 2-0 (21-19, 21-17), Juchnevic/Vasiljev (LTU)-Henning/Poniewaz (GER) 1-2 (21-18. 17-21, 9-15). Knasas/Stankevicius (LTU)-Pfretzschner/Winter (GER) 0-1 (13-15).

Francia-Germania 2-1: Rotar/Gauthier-Rat (FRA)-Pfretzschner/Winter (GER) 2-1 (16-21, 21-18, 17-15), Bassereau/Lyneel (FRA)-Henning/Poniewaz (GER) 2-1 (21-15, 18-21, 15-12).

Francia-Lituania 2-0: Rotar/Gauthier-Rat (FRA)-Knasas/Stankevicius (LTU) 2-1 (21-19, 16-21, 15-12), Bassereau/Lyneel (FRA)-Juchnevic/Vasiljev (LTU) 2-1 (21-16, 22-24, 15-6)

Pool A. Portogallo-Spagna 2-1: Huerta/Huerta (ESP)-Pedrosa/Campos (POR) 1-2 (19-21, 21-14, 16-18) Saucedo/Viera (ESP)-Sousa/Sousa (POR) 2-0 (21-10, 21-14). Huerta/Huerta (ESP)-Pedrosa/Campos (POR) 0-1 (11-15).

Austria-Portogallo 2-0: Dressler/Waller (AUT)-Pedrosa/Campos (POR) 2-0 (21-19, 21-14), Hammarberg/Pristauz (AUT)-Sousa/Sousa (POR) 2-0 (21-8, 21-10).

Austria-Spagna 2-0: Dressler/Waller (AUT)-Huerta/Huerta (ESP) 2-1 (21-17, 19-21, 15-11), Hammarberg/Pristauz (AUT)-Saucedo/Viera (ESP) 2-0 (21-10, 21-18).

Quarti di finale. Norvegia-Portogallo: 10.20: Mol/Berntsen (NOR)-Pedrosa/Campos (POR), 9.30: Mol//Sunde (NOR)-Sousa/Sousa (POR),

Francia-Belgio. 12:50: Rotar/Gauthier-Rat (FRA)-Vandecaveye/Vandecaveye (BEL), 12:00: Bassereau/Lyneel (FRA)-Hendrikx/Vercauteren (BEL).

Lituania-Germania. 20.20: Plavins/Fokerots (LAT)-Pfretzschner/Winter (GER), 19:30: Bedritis/Rinkevics (LAT)-Henning/Poniewaz (GER).

Austria-Polonia 12:50: Dressler/Waller (AUT)-Kantor/Zdybek (POL), Hammarberg/Pristauz (AUT)-Rudol/Lejawa (POL)

TORNEO FEMMINILE

Pool D. Ucraina-Lituania 2-0: Hladun/Lazarenko (UKR)-Dumbauskaite/Vasiliauskaite (LTU) 2-0 (21-12, 21-13), Makhno/Lunina (UKR)-Grudzinskaite/Grudzinskaite (LTU) 2-0 (21-16, 21-14).

Lettonia-Lituania 0-2: Ozolina/Namike (LAT)-Dumbauskaite/Vasiliauskaite (LTU) 0-2 (12-21, 15-21), Ozolina/Skrastina (LAT)-Grudzinskaite/Grudzinskaite (LTU) 0-2 (14-21, 15-21).

Lettonia-Ucraina 1-2: Ozolina/Namike (LAT)-Hladun/Lazarenko (UKR) 0-2 (18-21, 16-21), Ozolina/Skrastina (LAT)-Makhno/Lunina (UKR) 2-1 (12-21, 23-21, 15-13). Hladun/Lazarenko (UKR)-Ozolina/Skrastina (LAT) 1-0 (15-10)

Pool C. Norvegia-Finlandia 2-0: Ahtiainen/Lahti (FIN)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR) 0-2 (19-21, 19-21), Parkkinen/Prihti (FIN)-Steinsvåg/Berntsen (NOR) 2-0 (21-16, 21-16).

Olanda-Norvegia 2-0: Piersma/Bekhuis (NED)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR) 2-1 (21-8, 18-21, 15-7), Bröring/van Driel (NED)-Steinsvåg/Berntsen (NOR) 2-0 (21-9, 21-12).

Olanda-Finlandia Piersma/Bekhuis (NED)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 0-2 (22-24, 16-21),Bröring/van Driel (NED)-Parkkinen/Prihti (FIN) 2-0 (21-11, 21-19), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Piersma/Bekhuis (NED) 1-0 (15-8)

Pool B. Austria-Slovenia 2-0: Klinger/Klinger (AUT)-Kotnik/Lovsin (SLO) 2-0 (21-19, 21-15), Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Javornik/Marolt (SLO) (2-0 (21-8, 21-13).

Italia-Slovenia 2-0: Bianchin/Scampoli (ITA)-Kotnik/Lovsin (SLO) 2-0 (21-19, 21-14), Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Javornik/Marolt (SLO) 2-1 (21-11, 20-22, 15-7).

Italia-Austria 2-0. Bianchin/Scampoli (ITA)-Klinger/Klinger AUT 2-0 (21-0, 21-0), Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT) 2-0 (21-19, 21-15)

Pool A. Repubblica Ceca-Belgio 2-0: Hermannova/Stochlova (CZE)-Cools/Vd Vonder (BEL) 2-0 821-17, 21-16), Neuschaeferova/Svozilova (CZE)-Coens/Van Deun (BEL) 2-0 (21-17, 21-14),

Polonia-Belgio 2-0: Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Cools/Vd Vonder (BEL) 2-0 (21-17, 21-17), Wojtasik/Kociolek (POL)-Coens/Van Deun (BEL) 2-0 (21-16, 21-16).

Polonia-Repubblica ceca 2-1: Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Hermannova/Stochlova (CZE) 2-0 (22-20, 21-18), Wojtasik/Kociolek (POL)-Neuschaeferova/Svozilova (CZE) 1-2 (17-21, 21-15, 14-16), Hermannova/Stochlova (CZE)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 0-1 (12-15).

Quarti di finale. Italia-Lituania 2-0: Bianchin/Scampoli (ITA)-Dumbauskaite/Vasiliauskaite (LTU) 2-0 (27-25, 21-16), Orsi Toth/Bianchi (ITA)-Grudzinskaite/Grudzinskaite (LTU) 2-0 (21-15, 21-13)

Finlandia-Repubblica Ceca 0-2: Ahtiainen/Lahti (FIN)-Hermannova/Stochlova (CZE) 0-2 (20-22, 22-24), Parkkinen/Prihti (FIN)-Neuschaeferova/Svozilova (CZE) 0-2 (24-26, 19-21)

Ucraina-Austria 2-1: Hladun/Lazarenko (UKR)-Klinger./Klinger (AUT) 0-2 (16-21, 18-21), Makhno/Lunina (UKR)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT) 0-2 (17-21, 15-21)

Olanda-Polonia 2-1: Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Piersma/Bekhuis (NED) 2-1 (21-18, 16-21, 15-12), Wojtasik/Kociolek (POL)-Bröring/van Driel (NED) 1-2 (13-21, 21-15, 15-17). Piersma/van Driel (NED)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 1-0 (15-11)

Semifinali. Italia-Repubblica Ceca: 17.50: Hermannova/Stochlova (CZE)-Bianchin/Scampoli (ITA), 17.00: Neuschaeferova/Svozilova (CZE)-Orsi Toth/Bianchi (ITA).

Olanda-Austria: 15.20: Piersma/Bekhuis (NED), Klinger/Klinger (AUT), 14.20: Bröring/van Driel (NED), Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)