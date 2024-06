Beach volley, a Ostrava l’ultimo torneo di qualificazione olimpica! Ranghieri/Carambula a un passo da completare il tris azzurro

Si chiude qui, a Ostrava, a casa dei campioni del mondo Perusic/Schweiner, la corsa alla qualificazione olimpica tramite ranking e per l’Italia c’è da ratificare la terza coppia qualificata i Giochi Olimpici. Alex Ranghieri e Adrian Carambula, fra un acciacco e l’altro, provano a difendersi dall’assalto di chi insegue. La qualificazione è pressochè certa per la coppia azzurra che occupa la quindicesima posizione del ranking e si qualificano le prime 18 (17 più i campioni del mondo).

Gli azzurri hanno 600 punti di vantaggio su Horl/Horst e Grimalt/Grimalt, che potrebbero essere di fronte nel turno decisivo della qualificazione e quindi non rappresentare più un pericolo per gli italiani (una delle due coppie rimarrà certamente dietro), mentre da ancora più indietro la coppia più vicina agli azzurri è quella polacca composta da Kantor/Zdybek che si trova 1300 punti più giù di Ranghieri/Carambula e dunque non rappresenta un pericolo. Da verificare le condizioni di Carambula che si era fermato durante la sfida degli ottavi di finale la scorsa settimana a Stare Jablonki.

Gli azzurri debuttano questa mattina nel primo turno delle qualificazioni alle 9.20 sul campo centrale contro una delle coppie che li inseguono da vicino nella classifica del ranking olimpico, gli australiani Hodges/Schubert. In caso di vittoria gli italiani affronterebbero nella sfida decisiva per l’accesso al main draw la vincente della sfida tra i tedeschi Pfretzschner/Winter e gli statunitensi Crabb/Brunner.

Già inserite in tabellone principale le due coppie italiane qualificate per Parigi. In campo maschile Pool A per Nicolai/Cottafava che debutteranno domani (giovedì) alle 10.20 contro la coppia proveniente dalle qualificazioni, poi affronteranno alle 18.00 i campioni del mondo e padroni di casa Perusic/Schweiner, già sconfitti una settimana fa dagli azzurri e infine venerdì alle 14.00 contro gli olandesi van de Velde/Immers.

In campo femminile Gottardi/Menegatti esordiranno domani alle 13.00 contro una delle coppie qualificate. Venerdì alle 9.20 affronteranno le brasiliane Carol/Barbara, sconfitte due settimane fa ad Espinho e alle 15.00 incontreranno le forti tedesche Müller/Tillmann, anche loro già sconfitte in stagione.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Luini/Varenhorst (NED)-Grimalt/Grimalt (CHI), Capogrosso/Capogrosso (ARG)-Hörl/Horst (AUT), Ranghieri/Carambula (ITA)-Hodges/Schubert (AUS), Pfretzschner/Winter (GER)-Crabb/Brunner (USA), Kantor/Zdybek (POL)-Brouwer/Meeuwsen (NED), Herrera/Gavira (ESP)-Bassereau/Lyneel (FRA), Krou/Gauthier-Rat (FRA)-Vitor Felipe/Renato (BRA), Evans/Budinger (USA)-Westphal/Trousil (CZE)

Gironi. Pool D. 6 giugno 14.00: George/Andre (BRA)-Seed 13, Boermans/de Groot (NED)-Sepka/Sedlak (CZE). 7 giugno 10.20: Sepka/Sedlak (CZE)-Seed 13, Boermans/de Groot (NED)-George/Andre (BRA). 19.00: Boermans/de Groot (NED)-Seed 13, George/Andre (BRA)-Sepka/Sedlak (CZE).

Pool C. 6 giugno 9.20: Evandro/Arthur (BRA)-Seed 14, Mol/Sørum (NOR)-Cherif/Ahmed (QAT). 19.00: Cherif/Ahmed (QAT)-Seed 14, Mol/Sørum (NOR)-Evandro/Arthur (BRA). 7 giugno 18.00: Mol/Sørum (NOR)-Seed 14, Evandro/Arthur (BRA)-Cherif/Ahmed (QAT).

Pool B. 6 giugno 8.30: Ehlers/Wickler (GER)-Seed 15, Åhman/Hellvig (SWE)-Partain/Benesh (USA). 17.00: Partain/Benesh (USA)-Seed 15, Åhman/Hellvig (SWE)-Ehlers/Wickler (GER). 7 giugno 16.00: Åhman/Hellvig (SWE)-Seed 15, Ehlers/Wickler (GER)-Partain/Benesh (USA).

Pool A. 6 giugno 10.20: Cottafava/Nicolai (ITA)-Seed 16, Perusic/Schweiner (CZE)-van de Velde/Immers (NED). 18.00: van de Velde/Immers (NED)-Seed 16, Perusic/Schweiner (CZE)-Cottafava/Nicolai (ITA). 7 giugno 14.00: Perusic/Schweiner (CZE)-Seed 16, Cottafava/Nicolai (ITA)-van de Velde/Immers (NED).

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Neuschaeferova/Svozilova (CZE)-Cannon/Kraft (USA), Ittlinger/Borger (GER)-Ludwig/Lippmann (GER), Bansley/Bukovec (CAN)-Vitoria/Hegeile (BRA), Tainá/Victoria (BRA)-Hildreth/Van Gunst (USA), Placette/Richard (FRA)-Esmée/Zoé (SUI), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Taiana Lima/Talita (BRA), Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Liliana/Paula (ESP), Agatha/Rebecca (BRA)-Lorenzova/Černá (CZE)

Pool D. 6 giugno 15.00: Stam/Schoon (NED)-Seed 13, Melissa/Brandie (CAN)-Hermannova/Stochlova (CZE). 7 giugno 11.10: Hermannova/Stochlova (CZE)-Seed 13, Melissa/Brandie (CAN)-Stam/Schoon (NED). 17.00: Melissa/Brandie (CAN)-Seed 13, Stam/Schoon (NED)-Hermannova/Stochlova (CZE).

Pool C. 6 giugno 13.00: Gottardi/Menegatti (ITA)-Seed 14, Carol/Barbara (BRA)-Müller/Tillmann (GER). 7 giugno 9.20: Müller/Tillmann (GER)-Seed 14, Carol/Barbara (BRA)-Gottardi/Menegatti (ITA). 15.00: Carol/Barbara (BRA)-Seed 14, Gottardi/Menegatti (ITA)-Müller/Tillmann (GER).

Pool B. 6 giugno 12.10: Xue/Xia (CHN))-Seed 15, Hughes/Cheng (USA)-Hüberli/Brunner (SUI). 7 giugno 8.30: Hüberli/Brunner (SUI)-Seed 15, Hughes/Cheng (USA)-Xue/Xia (CHN). 13.00: Hughes/Cheng (USA)-Seed 15, Xue/Xia (CHN)-Hüberli/Brunner (SUI).

Pool A. 6 giugno 11.10: Tina/Anastasija (LAT)-Seed 16, Ana Patrícia/Duda (BRA)-Scoles/Flint (USA). 16.00: Scoles/Flint (USA)-Seed 16, Ana Patrícia/Duda (BRA)-Tina/Anastasija (LAT). Ana Patrícia/Duda (BRA)-Seed 16, Tina/Anastasija (LAT)-Scoles/Flint (USA)