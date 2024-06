Basket, Virtus Bologna e Olimpia Milano si giocano, di nuovo, il titolo

Inizia domani la finale della Serie A di basket e a giocarsi lo scudetto 2024 saranno la Virtus Segafredo Bologna e l’EA7 Emporio Armani Milano. Insomma, le due favorite per la corsa al titolo fin da settembre, le due formazioni che hanno chiuso ai primi due posti la stagione regolare e le due squadre che si affronteranno nell’ultimo atto di campionato per la quarta volta consecutiva.

Bologna ha il vantaggio campo, iniziando con gara-1 e gara-2 in casa e la possibilità, in caso di bella, di giocare in casa anche l’eventuale gara-5. Ma la Virtus ha faticato di più per arrivare in finale, vincendo solo 3-2 la sfida dei quarti di finale contro Tortona e vincendo 3-1 in semifinale contro Venezia, in una serie che però soprattutto nelle prime due partite è vissuta sul grande equilibrio.

Di contro, dopo il passo falso iniziale in casa contro Trento, per l’Olimpia Milano in questi playoff è iniziato un percorso netto, con i trentini battuti 3-1 e poi Brescia sconfitta 3-0. Milano, dunque, si presenta in finale con un giorno di riposo in più e due partite in meno nelle gambe, anche se in una finale si riparte completamente da zero e tutto può succedere.

Guardando alle rose, la Virtus Bologna arriva all’ultimo atto della stagione con due punti di domanda. Il primo si chiama Iffe Lundberg, con il giocatore che ha saltato le ultime partite dei playoff per un problema al ginocchio. Infortunio che sembra recuperato, ma l’esterno danese ha pochi minuti nelle gambe e resta un’incognita. Dubbi anche sulla presenza di Ante Zizic, decisivo nella serie contro Venezia, ma uscito infortunato dall’ultima gara coi veneti. Per Milano, invece, l’unico dubbio riguarda lo stato fisico di Shavon Shields, che già ha saltato parte dei playoff, ma che dovrebbe esserci.