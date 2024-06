Basket, Stefano Tonut: “Battere Georgia e Spagna ci ha dato fiducia, raggiungere Parigi sarebbe meraviglioso”

L’Italia è arrivata a San Juan, da Miami, dopo due giorni di allenamenti in Florida. L’isola di Porto Rico, tra due giorni, sarà teatro dell’esordio dell’Italia in uno dei quattro Preolimpici che mette in palio l’ultima serie di pass (uno per torneo) per Parigi 2024.

A parlare, all’approdo nell’isola, è Stefano Tonut: “Queste sono sempre competizioni particolari, dove ci si gioca tutto in pochi giorni e soprattutto in un momento della stagione molto delicato, dopo la fine dei campionati nazionali. Abbiamo fatto tesoro dei pochi allenamenti che abbiamo sostenuto e soprattutto delle due amichevoli. Le vittorie contro Georgia e Spagna ci hanno dato fiducia e fatto capire che anche se la squadra non è la stessa dello scorso anno il gruppo è solido e concentrato“.

Ancora il giocatore dell’Olimpia Milano dal sito FIP: “Sfrutteremo al massimo anche gli ultimi due giorni che ci separano dall’esordio per poi tuffarci a capofitto in una competizione che non permette passi falsi. Potrà sembrare una banalità, ma sarebbe un grande errore sottovalutare il Bahrain all’esordio. Non lo abbiamo mai fatto in questi anni e anche questo è stato un nostro punto di forza. L’impresa di Belgrado è ancora nei nostri occhi e raggiungere Parigi sarebbe meraviglioso. So bene cosa significano i Cinque Cerchi per un atleta“.

L’Italia esordirà alle 23:30 contro il Bahrain (o Bahrein, che dir si voglia) in quello che sarà ancora martedì 2 luglio. Replicherà quando in Italia sarà già venerdì 5 contro Porto Rico alle 2:30. Semifinali tra il 6 e il 7 alle 22:00 e all’1:00 di notte, mentre all’esatta mezzanotte tra il 7 e l’8 ci sarà la finale.