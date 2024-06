Basket: Awudu Abass lascia la Virtus Bologna, su di lui varie squadre in Italia ed Europa

Si chiude il capitolo che, dal 2020, aveva legato Awudu Abass alla Virtus Segafredo Bologna. Il comasco classe 1993, infatti, saluta il club bianconero, e lo fa con un messaggio dalle sue storie Instagram. Il tutto dopo giorni in cui le trattative per il rinnovo, evidentemente, non sono andate come sperato.

Questo il suo messaggio: “Popolo virtussino, vi ringrazio per il vostro grandissimo supporto, vi ringrazio per essermi stati vicini sempre anche quando ero fermo. Sembra ieri che ogni volta che entravo in campo con le stampelle mi coprivate di applausi.

Sono arrivato ad un bivio: continuare così oppure rispettare Abi giocatore e persona. ho dato tutto per questa canotta, ho lottato, allenamenti in orari improponibili per cercare di rientrare in uno stato di forma incredibile, lacrime, paure…

Ho fatto troppe rinunce, premio, stipendi, lo sapete. Mancherete tanto, siete fantastici. Ci tengo a ringraziarvi di cuore. Se sono arrivato a questi livelli devo tanto a Davide Lamma e Cristian Fedrigo, che con pazienza e passione mi hanno accompagnato tra i momenti più importanti della mia carriera fino ad ora. Grazie“.

Per Abass ora radio mercato indica tre possibili destinazioni. Una è quella del ritorno all’Olimpia Milano, dove aveva già giocato tra il 2016 e il 2018, ma è arrivata anche l’offerta dei neopromossi Trapani Shark. Sirene anche dall’estero, con l’Hapoel Gerusalemme a lui interessato.