Basket, l’Olimpia Milano piega la Virtus Bologna in gara-3 e si porta sul 2-1 nella finale scudetto! Mirotic decisivo con 21 punti

L’Olimpia Milano vince gara-3 della finale scudetto della Serie A di basket! I meneghini piegano la resistenza della Virtus Bologna in gara-3 per 81-78 e rispettano il fattore campo, in una sfida giocata sul filo dell’equilibrio per 40′ e decisa solo nei minuti conclusivi. I meneghini si portano così sul 2-1 nella serie, presentandosi così alla gara-4 in programma giovedì sera sempre al Forum di Assago con la possibilità di cucirsi nuovamente il Tricolore sul petto.

Nikola Mirotic trascina i compagni con 21 punti, insieme ai 14 di Shabazz Napier. 13 punti per Shavon Shields, mentre ai bolognesi non bastano i 17 punti di Jordan Mickey e gli 11 di Tornike Shengelia ad evitare il ko. Gli emiliani devono vincere gara-4 per provare a portare la contesa alla ‘bella’ domenica sera alla Segafredo Arena.

Match equilibrato fin dalle prime battute (4-4), con l’Olimpia che piazza un mini-parziale per il +4 (8-4). La Virtus Bologna prende le misure e mette la freccia con la schiacciata in contropiede di Isaia Cordinier (10-11), con Capitan Melli che risponde subito con la stessa moneta (12-11). Nikola Mirotic trova il 2+1 per il +4 Milano (19-15), ma Tornike Shengelia riporta le V-nere a contatto dall’arco (19-18). Diego Flaccadori brucia la retina dalla distanza (26-20), con Lundberg che non si tira indietro (26-23) seguito a ruota da Devon Hall per il 29-25 con cui si chiude il primo quarto.

Awudu Abass scatenato in avvio di seconda frazione: cinque punti in fila e -1 Virtus (31-30), ma Diego Flaccadori sale prontamente in cattedra per riportare l’Olimpia a +6 (38-32). Ante Zizic prova a scuotere i bolognesi (38-34), ma Shabazz Napier fa esplodere il Forum con la tripla del +7 (41-34). Mirotic cancella Shengelia con la stoppata, mentre Marco Belinelli suona la carica da lontano per il -4 (41-37). Nikola Mirotic appoggia per il nuovo +7 Milano (44-37), mentre Jordan Mickey tiene i vice-campioni uscenti a contatto (44-41). Arresto e tiro di Flaccadori (46-41), con Lundberg che pesca Pajola dall’angolo per il 46-44 con cui si va all’intervallo lungo.

Marco Belinelli inaugura le marcature nella ripresa pareggiando i conti (46-46), con Stefano Tonut che brucia la retina dall’arco per il +3 Olimpia (49-46). La partita prosegue su ritmi elevati, con le due squadre che non arretrano di un centimetro: Nikola Mirotic segna sei punti consecutivi per il +5 (55-50), con Alessandro Pajola in penetrazione e Shengelia in schiacciata che riportano la Virtus a -1 (55-54). Ci pensa Voigtmann a scuotere il pubblico meneghino: tripla, +4 Olimpia e time-out Banchi (58-54). Pajola accelera ed appoggia per il -2 (58-56), con Diego Flaccadori in contropiede per il +5 Milano (62-57). La Virtus Bologna non vuole mollare, con Pajola che pesca Mickey in area: si va all’ultima pausa breve sul punteggio di 62-59 in favore dell’Olimpia.

Mini-break delle V-nere nel quarto conclusivo firmato Hackett-Dunston per il vantaggio bolognese (62-63), ma Shabazz Napier si scatena e firma il contro-sorpasso immediato dell’EA7 Emporio Armani (67-63). Il ‘folletto’ statunitense batte Polonara ed appoggia per il +6 (71-65), con l’ex Stella Rossa che sale a quota 10 punti. La Virtus Bologna morde le caviglie ai meneghini con la tripla di Abass e l’appoggio di Lundberg (71-70) a metà parziale. Shields fa 2/2 in lunetta e dà ossigeno all’Olimpia (73-70), con l’ala statunitense di passaporto danese che alza la parabola: +5 Milano e time-out Banchi (75-70). Napier va fin in fondo per il nuovo +5 Milano (79-74), ma Shengelia si rende protagonista del -1 Virtus (79-78). Mirotic fa 2/2 ai liberi (81-78), con Nicolò Melli che stoppa Lundberg in un finale di partita concitato: finisce 81-78, con l’Olimpia Milano che vince gara-3 e si porta sul 2-1 presentandosi così al primo match-point in gara-4 giovedì sera per confermarsi campione d’Italia!