Basket, l’Olimpia Milano cerca il bis in gara-2 della finale scudetto. La Virtus Bologna prova a reagire dopo il ko all’overtime in gara-1

Mandata in archivio gara-1 della finale scudetto della Serie A di basket tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano, è tempo ora di concentrarsi verso l’imminente gara-2 in programma già domani sera alle 20:30 sempre alla Segafredo Arena dove l’Olimpia ripartirà dal 75-86 con cui ha piegato la resistenza dei bolognesi all’overtime portandosi sull’1-0 nella serie.

I meneghini hanno fatto quindi saltare il fattore campo espugnando l’impianto del capoluogo emiliano, trascinati dai 25 punti di uno scatenato Shavon Shields che nel primo tempo supplementare ha indirizzato la partita per i biancorossi con un 7-18 di parziale. Buonissima anche la prova di Shabazz Napier che ha chiuso con 21 punti segnati, ben coadiuvato dal pari-ruolo Devon Hall autore di 18 punti. Per l’EA7 Emporio Armani quindi la possibilità di violare per la seconda volta la Segafredo Arena e andare sul 2-0, presentandosi poi all’Unipol Forum di Assago in gara-3 martedì sera con il primo match-point a disposizione per confermarsi campione d’Italia per la terza volta consecutiva. Coach Ettore Messina mantiene però i piedi ben saldi per terra dopo gara-1, commentando così attraverso il sito della società milanese la prestazione dei suoi: “Ovviamente, è stata una bella vittoria per noi, ma resta una vittoria all’interno di una serie che può diventare molto lunga. Abbiamo avuto una difesa più che buona per tutti i 45 minuti, in attacco invece possiamo e dobbiamo fare meglio”.

Dall’altra parte c’è invece una Virtus Bologna che vorrà vendicare prontamente la battuta d’arresto di ieri sera, con le V-nere che hanno lottato per 45’ pareggiando i conti allo scadere dei tempi regolamentari senza però riuscire a contenere Shavon Shields nell’overtime. nonostante i 16 punti di un mai domo Tornike Shengelia ed i 14 equamente divisi tra Marco Belinelli ed Isaia Cordinier. Servirà quindi una pronta reazione in gara-2 di fronte al pubblico di casa che proverà a spingere i bianconeri, per evitare un secondo ko casalingo e spostare la serie in Lombardia sull’1-1. Coach Luca Banchi si è espresso così al termine di gara-1 come riportato sul sito della Virtus: “C’è amarezza, ovviamente non abbiamo raccolto nel finale di tempo regolamentare quanto poteva essere nelle nostre possibilità fare, ma questa è una serie playoff che ci impone di essere ancora più determinanti e cinici nella prossima partita”. L’allenatore toscano ha però ritrovato ‘Iffe’ Lundberg al rientro dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box per buona parte dei playoff, con il danese che spesso in questa stagione è risultato decisivo e cercherà quindi di esserlo nuovamente nella prossima sfida.