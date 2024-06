Basket, buone nuove per l’Italia: Lituania senza Valanciunas al Preolimpico

L’Italia di Gianmarco Pozzecco riceve una piccola buona notizia in vista del Preolimpico. Non solo gli azzurri non arriveranno a Porto Rico non nelle migliori condizioni, con le assenze di Simone Fontecchio, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. Ma anche la maggiore avversaria per la qualificazione a cinque cerchi, la Lituania, non avrà a disposizione uno dei suoi migliori giocatori, il centro Jonas Valanciunas, giocatore da oltre 12 punti e 8 rimbalzi in America.

A mettere i bastoni tra le ruote alla selezione baltica è la sua situazione contrattuale in NBA. Il suo accordo con i New Orleans Pelicans è scaduto e non può iniziare a contrattare con le altre franchigie prima del 6 luglio, giorno delle semifinali del Preolimpico. Un infortunio non gli permetterebbe dunque di essere appetibile per le squadre americane, rischiando dunque di firmare un contratto minore rispetto alle sue capacità.

Non solo Valanciunas ha detto di no. Nella lista dei sedici preconvocati sono assenti anche Iggy Brazdeikis, ala piccola dell’Olympiakos, e Matas Buzelis, giocatore degli Ignite in G-League e candidato per una chiamata in top 5 al prossimo Draft NBA. Convocato invece Eimantas Benzdius di Sassari e soprattutto Domantas Sabonis, giocatore da doppia doppia in NBA con la maglia di Sacramento.

La Lituania è inserita nell’altro girone del Preolimpico con Messico e Costa d’Avorio, mentre l’Italia è nel gironcino con Bahrein e Porto Rico; le prime due squadre si qualificheranno in semifinale, con l’incrocio prima contro seconda, e le due finaliste si sfideranno per un posto alle Olimpiadi.