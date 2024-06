Basket, i convocati dell’Italia per il raduno di Trento. C’è Gallinari, assenti (per ora) i finalisti scudetto

Sono stati rilasciati da Gianmarco Pozzecco i nomi dei 18 giocatori che andranno a svolgere il raduno di Trento dal 9 al 13 giugno in vista del Preolimpico di San Juan, Porto Rico, in cui, dal 2 al 7 luglio, l’Italia andrà a cercare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Prima di leggere i nomi, un doveroso appunto: qui non compaiono i giocatori di Olimpia Milano e Virtus Bologna. Nessuna dimenticanza: semplicemente, gli impegnati nella finale scudetto si uniranno al gruppo in un secondo momento, quando la serie sarà terminata. Solo allora vedremo i vari Abass, Tonut, Melli, Flaccadori, Ricci, Bortolani, Caruso, Polonara, Pajola, cioè i nove elementi dei due club che sono in questa condizione, che è la stessa di Peppe Poeta e Massimiliano Panichi, anche loro impegnati coi club.

0 Marco Spissu – Play, 1995, Reyer Venezia

1 Nico Mannion – Play, 2001, Openjobmetis Varese

8 Danilo Gallinari – Ala, 1988, Milwaukee Bucks (NBA)

15 Leonardo Marangon – Ala, 2005, Gesteco Cividale (A2)

16 Amedeo Tessitori – Centro, 1994, Reyer Venezia

19 Federico Miaschi – Guardia/ala, 2000, Gruppo Mascio Treviglio (A2)

20 Saliou Niang – Ala, 2004, Aquila Basket Trento

21 Grant Basile – Ala, 2000, Agribertocchi Orzinuovi (A2)

23 Francesco Ferrari – Ala, 2005, College Basketball Borgomanero (B Interregionale)

26 Leonardo Faggian – Guardia, 2004, Nutribullet Treviso

28 Davide Casarin – Play/guardia, 2003, Reyer Venezia

31 Michele Vitali – Guardia, 1991, Unahotels Reggio Emilia

35 Momo Diouf – Ala, 2001, Rio Breogan (Liga ACB, Spagna)

39 Federico Poser – Centro, 1999, Reale Mutua Torino (A2)

44 Sasha Grant – Ala, 2002, Unahotels Reggio Emilia

47 Mattia Palumbo – Play/guardia, 2000, Benedetto XIV Cento (A2)

53 Tomas Woldetensae – Guardia/ala, 1998, Openjobmetis Varese

54 Alessandro Pajola – Play, 1999, Virtus Segafredo Bologna

77 John Petrucelli – Guardia/ala, 1992, Germani Brescia

Le squadre indicate fanno riferimento alla stagione 2023-2024.

Sono tre i nomi che, a vario titolo e per differenti ragioni, non troviamo in questa lista oltre ai giocatori di Olimpia e V nere e che, invece, erano presenti nella long list dei 30 originali. Si tratta di Dame Sarr, il classe 2006 rampante di proprietà del Barcellona, di Luca Severini, che recentemente ha dovuto subire una non confortevole operazione chirurgica, e Leonardo Totè, che ha disputato una buona stagione a Pesaro, che però non è servita a salvare il team dalla retrocessione in A2.