Basket: Italia, la long list di Pozzecco per il Preolimpico 2024. 30 in corsa per i 12 posti a San Juan, torna Danilo Gallinari

Dopo una lunga attesa, è stata rilasciata la long list (e dunque non l’elenco dei convocati, che arriverà in un secondo momento) dei 30 giocatori che saranno valutati da Gianmarco Pozzecco in vista del Preolimpico 2024 di San Juan, Porto Rico. Il coach azzurro, in sostanza, ha fatto iniziare la corsa verso la nuova caccia alle Olimpiadi.

Di seguito i 30 dentro la lista. I giocatori di Milano e Virtus Bologna verranno inseriti in un secondo momento, cioè dopo la conclusione della serie scudetto. Giovedì 6 saranno scelti i 18 giocatori che Pozzecco porterà nel raduno di Trento dal 9 al 13 giugno, in attesa appunto dell’arrivo dei giocatori della finale della Serie A.

0 Marco Spissu – Play, 1995, Reyer Venezia

1 Nico Mannion – Play, 2001, Openjobmetis Varese

5 Awudu Abass – Guardia, 1993, Virtus Bologna

7 Stefano Tonut – Guardia, 1991, Olimpia Milano

8 Danilo Gallinari – Ala, 1988, Milwaukee Bucks (NBA)

9 Nicolò Melli – Ala/centro, 1991, Olimpia Milano

12 Diego Flaccadori – Play/guardia, 1996, Olimpia Milano

15 Leonardo Marangon – Ala, 2005, Gesteco Cividale (A2)

16 Amedeo Tessitori – Centro, 1994, Reyer Venezia

17 Giampaolo Ricci – Ala, 1991, Olimpia Milano

19 Federico Miaschi – Guardia/ala, 2000, Gruppo Mascio Treviglio (A2)

20 Saliou Niang – Ala, 2004, Aquila Basket Trento

21 Grant Basile – Ala, 2000, Agribertocchi Orzinuovi (A2)

22 Giordano Bortolani – Guardia, 2000, Olimpia Milano

23 Francesco Ferrari – Ala, 2005, College Basketball Borgomanero (B Interregionale)

26 Leonardo Faggian – Guardia, 2004, Nutribullet Treviso

28 Davide Casarin – Play/guardia, 2003, Reyer Venezia

30 Guglielmo Caruso – Centro, 1999, Olimpia Milano

31 Michele Vitali – Guardia, 1991, Unahotels Reggio Emilia

33 Achille Polonara – Ala, 1991, Virtus Bologna

34 Leonardo Totè – Centro, 1997, Carpegna Prosciutto Pesaro

35 Momo Diouf – Ala, 2001, Rio Breogan (Liga ACB, Spagna)

39 Federico Poser – Centro, 1999, Reale Mutua Torino (A2)

40 Luca Severini – Ala, 1996, Bertram Tortona

44 Sasha Grant – Ala, 2002, Unahotels Reggio Emilia

47 Mattia Palumbo – Play/guardia, 2000, Benedetto XIV Cento (A2)

53 Tomas Woldetensae – Guardia/ala, 1998, Openjobmetis Varese

54 Alessandro Pajola – Play, 1999, Virtus Segafredo Bologna

55 Dame Sarr – Ala, 2006, Barcellona (Liga ACB, Spagna)

77 John Petrucelli – Guardia/ala, 1992, Germani Brescia

Il raduno dell’Italia avrà inizio il 9 giugno a Trento, dove la squadra resterà fino al 13 giugno. Dal 14 il trasferimento a Folgaria fino al 21 giugno, poi il 23 l’amichevole con la Georgia a Trento (19:00) e il 25 quella con la Spagna a Madrid (20:00). Dal 26 allenamenti a Miami (USA), poi il 29 trasferimento a San Juan, Porto Rico, dove dal 2 luglio per l’Italia si apre la strada del Preolimpico.

In particolare, gli azzurri debutteranno con il Bahrein il 2 luglio alle 23:30 e, il 4 luglio (o meglio, il 5 in via ufficiale italiana) alle 2:30, troveranno i padroni di casa portoricani. Passano le prime due dal girone a tre, poi semifinali incrociate col raggruppamento di Lituania, Messico e Costa d’Avorio, quindi la finale del 7 luglio a mezzanotte (cioè di fatto quando in Italia comincerà l’8).

Appare molto chiaro che ci sono qui due gruppi di giocatori. Un blocco è quello che Pozzecco porta per prenderne visione, e si può puntare l’occhio sui vari Marangon, Miaschi, Niang, Basile, Ferrari, Faggian, Poser, Palumbo e Sarr, in maniera più o meno variabile. La vera corsa verso il Preolimpico, molto probabilmente, coinvolgerà tutti gli altri. Confermato il ritorno di Danilo Gallinari, e al di là delle varie presenze e assenze (in particolare Fontecchio, Spagnolo e Procida per infortuni) di altri big, fa piacere rivedere in azzurro Luca Severini, se non altro perché il suo nome significa che ha recuperato o è sulla via del recupero dall’infortunio alla mano per il quale è stato operato.