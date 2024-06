Basket, i 12 convocati di Porto Rico per il Preolimpico contro l’Italia: fuori Markus Howard

Le Olimpiadi si avvicinano e l’Italia di Gianmarco Pozzecco proverà a ripetere l’impresa fatta per qualificarsi a Tokyo 2020. Per i Giochi disputati nel 2021, gli azzurri allora guidati da Meo Sacchetti riuscirono a vincere per 102-95 a Belgrado in finale del Preolimpico, eliminando la Serbia di Teodosic.

Tra il 2 e il 7 luglio a San Juan (Porto Rico) si svolgerà la prima fase del Preolimpico che vedrà coinvolte, oltre all’Italia, Bahrein e Porto Rico. Le prime due che escono da questo girone affrontano in finale e in semifinale le squadre reduci dal Gruppo A, ossia Messico, Costa d’Avorio e Lituania. Solo un posto in palio per le Olimpiadi.

Sono stati diramati ieri i convocati della Nazionale di Porto Rico in vista di questo torneo Preolimpico. Jose Alvarado è l’unica quota NBA della nazionale portoricana. Non ci sarà Julian Strawther dei Denver Nuggets, né l’attesissimo Markus Howard, top scorer di Eurolega, alle prese con un infortunio all’inguine patito alla penultima giornata di Liga Endesa con il suo Baskonia, poche ore dopo aver ricevuto ufficialmente il nuovo passaporto.

Ecco i convocati:

1. Tremont Waters (180 – 82 – Carolina)

2. José Alvarado (183 – 81 – New Orleans Pelicans)

3. Jordan Howard (180 – 82 – Manatí)

4. Gian Clavell (193 – 84 – Quebradillas)

5. Stephen Thompson (194 – 88 – Bayamon)

6. Davon Reed (198 – 95 – Memphis Hustle)

7. Isaiah Piñeiro (201 – 98 – Quebradillas)

8. Aleem Ford (203 – 100 – Ponce)

9. Chris Ortiz (203 – 102 – Manatí)

10. Ysmael Romero (205 – 101 – Bayamon)

11. Arnaldo Toro (203 – 112 – Aguada)

12. George Conditt IV (208 – 101 – Carolina)