A Copenaghen, capitale della Danimarca, l’Italia femminile fa certo miglior figura della sua corrispettiva maschile nelle qualificazioni degli Europei 3×3. Due le vittorie su altrettanti incontri quest’oggi, il che garantisce alla squadra azzurra di poter avere un solo match da disputare, e non due, domani per completare l’opera.

In particolare, nella prima partita odierna, battuta la Repubblica Ceca (o, col nuovo nome, Cechia) per 15-8. Da una parte 5 di Maria Miccoli e Laura Spreafico, 3 di Stefania Trimboli e 2 di Debora Carangelo, dall’altra 3 di Katerina Galickova e 2 a testa per Petra Malikova e Anna Rylichova, nessuno per Karolina Sokolova.

Nella seconda, invece, a cadere (non senza difficoltà) è stata la Danimarca per 13-11. In questo caso 6 di Trimboli, 3 di Miccoli e 2 di Spreafico e Carangelo per le azzurre. In quota danese, invece, 8 di Sarah Sofie Mortensen, 2 di Alberte Marie Mehrenst Dimdal, 1 di Caroline Bornemann Gylstorff, nessuno di Maria Jespersen.

Domani le azzurre avranno, come detto, necessità di una sola vittoria per intascare la qualificazione. In particolare, il confronto che deciderà tutto si giocherà alle 19:20 contro la vincente di Portogallo-Danimarca, rispettivamente seconda del girone A e terza del raccontato girone B (dove le danesi hanno perso anche con le ceche).