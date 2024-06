Balzo pazzesco di Bolelli/Vavassori nel ranking ATP di doppio. E se vincono il Roland Garros…

Simone Bolelli e Andrea Vavassori possono sorridere al termine di questa giornata. Gli azzurri hanno raggiunto la loro seconda Finale Slam, dopo quella degli Australian Open di quest’anno. L’emiliano e il piemontese hanno replicato sulla terra rossa del Roland Garros, prendendosi la rivincita nei confronti di Bopanna/Ebden, vittoriosi contro gli italiani nell’atto conclusivo di Melbourne.

Con questo risultato i due giocatori nostrani hanno incamerato 1200 punti per il ranking ATP della specialità. Va sottolineato come, a differenza di quanto accaduto per la classifica di singolare, nella graduatoria di doppio l’assegnazione dei punti per il ranking ATP non è cambiata rispetto al passato.

Vavassori, che lunedì 6 maggio era 20° a quota 3675, è già certo di ritoccare il proprio best ranking: guadagnando 1200 punti netti, salendo in ottava posizione virtuale con 4875. In caso di affermazione nel Major francese, si porterebbe a quota 5675, restando comunque ottavo nella graduatoria mondiale.

Bolelli, che invece in carriera è stato anche numero 8 della classifica in doppio, nell’ultimo aggiornamento era 23° con 3565 punti. L’azzurro, incamerando 1110 punti netti (fu eliminato al secondo turno al Roland Garros lo scorso anno), è salito al 9° posto con 4675 punti. Dovesse esserci il sigillo a Parigi, salirebbe a quota 5475, rimanendo sempre al nono posto. Nei fatti, entrambi, sono in top-10 di doppio.

Da sottolineare che nella Race, qualora dovesse arrivare il titolo, i due azzurri salirebbero in vetta alla classifica di rendimento del 2024.

RANKING ANDREA VAVASSORI DOPPIO 10 GIUGNO

Ranking lunedì 27 maggio: 3675, 20° posto.

Punti da scartare lunedì 10 giugno: 0 (primo turno Roland Garros 2023).

Punti da incamerare lunedì 10 giugno: al momento 1200 (Finale Roland Garros 2024).

Ranking dopo il passaggio in finale: 4875 punti, 8° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 5675 punti, 8° posto virtuale.

RANKING SIMONE BOLELLI DOPPIO 10 GIUGNO

Ranking lunedì 27 maggio: 3565, 23° posto.

Punti da scartare lunedì 10 giugno: 90 (secondo turno Roland Garros 2023).

Punti da incamerare lunedì 10 giugno: al momento 1200 (Finale Roland Garros 2024).

Ranking dopo il passaggio in finale: 4675 punti, 9° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 5475 punti, 9° posto virtuale.

RACE BOLELLI/VAVASSORI DOPPIO 10 GIUGNO

Race lunedì 6 maggio: 2710, 3° posto.

Punti da incamerare lunedì 20 maggio: al momento 1200 (Finale Roland Garros 2024).

Race dopo il passaggio in finale: 3910 punti, 2° posto virtuale.

Race dopo la vittoria in finale: 4710 punti, 1° posto.