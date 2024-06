ATP Stoccarda 2024: Jack Draper batte Nakashima ed è in finale, aspetta il vincitore del derby italiano

Jack Draper conquista l’accesso alla sua terza finale sul circuito ATP. Nel 250 di Stoccarda, batte infatti in semifinale l’americano Brandon Nakashima con un chiaro e netto 6-3 6-3, nel quale solo la prima fase di gioco crea discussioni. L’attesa è ora per scoprire quale sarà l’italiano che avrà di fronte tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti.

Il set d’apertura, come detto, è quello che offre qualche spunto in più, anche se il chiaro vantaggio di gioco di Draper sull’erba rispetto a Nakashima si vede fin da subito. C’è subito una chance di break nel game iniziale, ma lungo tutta la prima mezz’ora l’americano riesce a trovare delle soluzioni per tenere a bada l’estro di un giocatore che, sui prati, sa come mettere in difficoltà anche i big. Il problema è che, sul 3-3, Nakashima va in difficoltà e si trova ripetutamente a salvare palle break, ma cede la battuta alla quinta occasione in cui deve tenere. Di lì è rottura prolungata, Draper gli strappa un’altra volta il servizio per il 6-3.

Nel secondo parziale il nativo di Sutton, ma cresciuto nella vicina Ashtead, a 26 km dal centro di Londra, ha due palle per scappare già sul 2-1, ma deve aspettare il 3-2 e la quarta opportunità per ribadire il concetto già mostrato poco prima. Per lui, all’atto pratico, non ci sono più difficoltà e arriva così un bell’ultimo atto che, tra le altre cose, lo avvicina alla top 30 (è ora numero 32, in lotta per una testa di serie a Wimbledon).

Sostanzialmente priva di pecche la performance di Draper soprattutto al servizio: al di là dei 13 ace, fa rumore l’impressionante 94% di punti vinti con la prima (31/33), che serve a compensare ampiamente il 5/16 con la seconda. Non che Nakashima sfrutti il secondo dato: 68% di punti vinti con la prima, 7/23 (30%) con la seconda.