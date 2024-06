Matteo Berrettini può superare Nardi e Sonego nel ranking ATP: la possibile scalata tra gli italiani a Stoccarda

Matteo Berrettini è tornato in campo dopo due mesi di assenza dai campi e ha subito impressionato sull’amata erba, riuscendo a battere in serie il russo Roman Safiullin, il canadese Denis Shapovalov e l’australiano James Duckworth. Il tennista italiano si è così qualificato alla semifinale del torneo ATP di Stoccarda, dove oggi pomeriggio affronterà Lorenzo Musetti in un imperdibile derby italiano, il primo della storia in una semifinale su questa superficie.

Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante e molto interessante, il 28enne partirà con i favori del pronostico e sogna di raggiungere l’atto conclusivo in terra tedesca dopo aver alzato al cielo il trofeo nelle due precedenti occasioni. Matteo Berrettini sta scalando il ranking ATP: aveva incominciato la settimana da numero 95 del mondo, ma con questo risultato si è già issato virtualmente al 74mo posto della classifica internazionale con 730 punti all’attivo.

E non è finita qui: se dovesse battere Musetti, infatti, il finalista di Wimbledon 2021 volerebbe a quota 795 punti, supererebbe Luca Nardi (69mo, fermo a 760) e volerebbe al 65mo posto. E se dovesse vincere il torneo? Si parlerebbe di 880 punti in cassaforte, del sorpasso su Lorenzo Sonego (57mo con 861) e dell’approdo al 55mo o al 56mo posto (dipenderà dalla semifinale dello statunitense Brandon Nakashima a Stoccarda). Matteo Berrettini potrebbe diventare dunque il sesto o il settimo italiano al mondo alle spalle di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Flavio Cobolli.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking ATP al 10 giugno: 95mo con 630 punti.

Ranking ATP con la semifinale a Stoccarda: 74mo con 730 punti.

Ranking ATP con l’eventuale finale a Stoccarda: 65mo con 795 punti (sorpasso su Luca Nardi).

Ranking ATP con l’eventuale vittoria a Stoccarda: 55mo o 56mo con 880 punti (sorpasso su Lorenzo Sonego).