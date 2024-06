ATP Stoccarda 2024: Draper rimonta Tiafoe, il forfait di Struff lancia Nakashima

Giorno particolarmente italiano, quello odierno all’ATP 250 di Stoccarda, su un’erba tedesca che sta invece portando bene a Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, protagonisti nel pomeriggio dei rispettivi quarti di finale.

Prima, però, ci sono da registrare gli altri due incontri di giornata, peraltro con una breve comparsa della pioggia quale elemento di disturbo. In realtà, alla fine dei conti, l’incontro della mattina è uno solo.

Questo perché l’unico rimasto dei padroni di casa, Jan-Lennard Struff, per un non meglio precisato problema ha deciso di dare forfait per il suo match di quarti di finale, lasciando così strada libera a uno degli ultimi due americani rimasti in gara, Brandon Nakashima.

Il quarto di finale d’apertura del programma, quello tra Frances Tiafoe e Jack Draper, diventa così l’unico di giornata. E si alterna tra varie vicende: l’americano e il britannico devono sopportare prima una sospensione e poi qualche goccia che cade prima del tie-break decisivo (ma continuano a giocare). Tiafoe, peraltro, salva un match point sul 4-5, ma nel già citato tie-break non può nulla e deve cedere per 5-7 6-4 7-6(1).