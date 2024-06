Jannik Sinner con Musetti alle Olimpiadi: scelti i doppi dell’Italia per Parigi 2024

Jannik Sinner giocherà insieme a Lorenzo Musetti nel torneo di doppio che animerà le Olimpiadi di Parigi 2024. Il numero 1 del mondo sarà affiancato dall’attuale numero 30 del ranking ATP sulla terra rossa della capitale francese, dove di recente hanno raggiunto rispettivamente le semifinali e il terzo turno del Roland Garros in singolare.

La coppia italiana si presenterà ai nastri di partenza con interessanti ambizioni, desiderosa di farsi strada nella rassegna a cinque cerchi anche in questa specialità oltre che in singolare. Lo scorso anno Sinner aveva giocato in coppia con Lorenzo Sonego, risultando determinanti per il trionfo dell’Italia in Coppa Davis, ma il piemontese non è riuscito a rientrare tra quattro italiani ammessi ai Giochi.

L’altra coppia di doppio sarà composta da Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che hanno giocato la finale agli Australian Open e al Roland Garros: Vavassori si era già qualificato alle Olimpiadi grazie al suo piazzamento nella top-10 di doppio e sarà così affiancato dall’ormai consueto compagno.

Tra le donne, invece, Sara Errani tornerà alle Olimpiadi grazie al ranking combinato con Jasmine Paolini, insieme a cui ha perso il recente atto conclusivo del Roland Garros. L’altra coppia sarà formata da Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. Sul fronte singolaristi i qualificati sono: Sinner, Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi tra gli uomini; Jasmine Paolini (attuale numero 7 al mondo), Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.