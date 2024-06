ATP ‘s-Hertogenbosch 2024: out Napolitano, risorge Raonic, avanza Korda

Si è chiusa, in qualche modo, una lunga giornata all’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Ancora una volta sull’erba olandese la pioggia è stata protagonista, ma stavolta il programma è andato avanti, seppur con qualche difficoltà, e si è avviato alla sua conclusione.

Tra i vari incontri disputati, si segnala la sconfitta (con rimpianti) di Stefano Napolitano, che contro il francese Adrian Mannarino di fatto non concretizza una potenziale occasione, perché avrebbe giocato poi con l’olandese Gijs Brouwer (comunque di buon livello sull’erba). In tema di transalpini, Arthur Fils batte l’omonimo Cazaux con un doppio 6-4 e sfiderà Ugo Humbert in un interessante secondo turno.

Finisce senza gioia il ritorno dopo 16 mesi di Tim van Rijthoven: l’olandese esce per mano del belga Zizou Bergs, che sarà così primo avversario dell’australiano Alex de Minaur. Molto interessante, sempre nella parte alta, la condizione di Milos Raonic: il canadese, ex numero 3 del mondo, sull’erba colpisce ancora e batte l’australiano Jordan Thompson.

Da rimarcare anche il match indubitabilmente più lungo della giornata, quello in cui servono tre tie-break e 2 ore e 37 minuti all’olandese Tallon Griekspoor per togliere dal torneo il serbo Miomir Kecmanovic. In chiusura, l’americano Sebastian Korda batte l’australiano Tristan Schoolkate. Sarà lui ad affrontare Luca Nardi al secondo turno, ma non domani (in altre parole, giovedì).

ATP 250 ‘S-HERTOGENBOSCH 2024: RISULTATI DI OGGI

Bergs (BEL)-van Rijthoven (NED) [WC] 6-4 6-3

Bautista Agut (ESP)-Huesler (SUI) [Q] 7-6(7) 6-2

Raonic (CAN) [PR]-Thompson (AUS) [8] 6-3 6-4

Fils (FRA)-Cazaux (FRA) 6-3 6-4

Brouwer (NED) [Q]-Mensik (CZE) 6-1 3-6 6-3

Mannarino (FRA) [5]-Napolitano (ITA) [Q] 3-6 7-6(5) 6-2

Griekspoor (NED) [6]-Kecmanovic (SRB) 6-7(3) 7-6(7) 7-6(3)

McDonald (USA)-van de Zandschulp (NED) [WC] 6-4 4-6 6-2

Korda (USA) [7]-Schoolkate (AUS) [Q] 6-4 7-6(4)

Popyrin (AUS)-Hijikata (AUS) 6-4 6-4