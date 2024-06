ATP ‘s-Hertogenbosch 2024, amara sconfitta per Stefano Napolitano: Mannarino lo rimonta da una situazione disperata

Amarissima sconfitta da buttar giù per Stefano Napolitano: il piemontese era avanti 6-3, 4-1 e servizio contro il numero 21 del mondo Adrian Mannarino, ma ha finito per farsi rimontare al primo turno dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch con il punteggio di 3-6, 7-6(5), 6-2. La prima vittoria della carriera sull’erba nel circuito maggiore era vicina, per pochissimo non è arrivata.

L’approccio è stato sin da subito buono nel primo set, con il break a zero ottenuto dall’azzurro nel quarto gioco: il francese, punto dopo punto, si è innervosito sempre di più non riuscendo a sfruttare due palle del contro-break nel game successivo. Chance salvate che hanno dato ulteriore fiducia a Napolitano, che ha continuato a servire particolarmente bene per aggiudicarsi per 6-3 il primo parziale.

Crepe e regali dal servizio di Mannarino sono arrivate anche a inizio secondo set: il francese ha un pessimo rendimento con la seconda di servizio e perde due volte di fila il servizio, prima nel terzo gioco, poi nel quinto gioco e si ritrova velocemente sotto 4-1. Il numero 21 del mondo ha però un sussulto d’orgoglio e riesce a recuperare un break. Napolitano che non riesce a sfruttare la palla del 5-2 per tornare avanti di due break e ha un po’ di timore nel game successivo: il servizio non funziona più come all’inizio e subisce il secondo contro-break che rimette tutto in equilibrio sul 4-4. Un passaggio a vuoto che costa carissimo all’azzurro: si arriva al tiebreak e dal 5-3 perde quattro punti di fila e perde di conseguenza il set.

Nel terzo l’inerzia è passata completamente dalla parte di Mannarino che ha trovato sempre maggiore scioltezza e sicurezza, ha annullato una palla break sullo 0-2, ha brekkato sul 2-2 e ha cancellato ben quattro palle per rientrare all’azzurro. Poi è arrivato il doppio break che ha regalato al francese una rimonta che sembrava insperata.