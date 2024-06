ATP Queen’s 2024, Tommy Paul vince il derby con Sebastian Korda e raggiunge Lorenzo Musetti in finale

Sarà lo statunitense Tommy Paul, numero 5 del seeding, l’avversario di Lorenzo Musetti nell’ultimo atto del torneo ATP 500 del Queen’s Club di Londra: sull’erba outdoor londinese, il nordamericano nella seconda semifinale dei Cinch Championships supera il connazionale Sebastian Korda per 6-4 7-6 (2) in un’ora e quaranta minuti di gioco.

Nel primo set Paul centra subito il break a zero nel secondo game e vola rapidamente sul 3-0 non pesante. Nel sesto gioco Paul sciupa l’occasione per il 5-1, Korda si salva e poi opera il controbreak, completando l’aggancio sul 4-4. Il decimo game, però, è fatale a Korda, il quale va sotto 0-40 ed alla seconda occasione cede il set, che viene vinto da Paul per 6-4 in 40 minuti.

Nella seconda partita il canovaccio è identico a quello della prima: break di Paul, questa volta a quindici, nel secondo game, e 3-0 molto veloce. Korda rischia di naufragare, ma ancora una volta nel sesto gioco cancella la palla del possibile 5-1 a Paul. Il controbreak, questa volta, arriva però nel nono game, quando Korda si porta sullo 0-40 ed al secondo tentativo strappa la battuta al connazionale. Si va al tiebreak: dall’1-1 Paul inanella 5 punti e va sul 6-1, andando a vincere al secondo match point sul 7-2 dopo un’ora di gioco.

Le statistiche premiano Paul, il quale vince 74 punti contro i 64 di Korda, con un bilancio vincenti-gratuiti di 23-12 contro il 18-16 del connazionale. Paul sfrutta tre delle sei palle break avute a disposizione, mentre ne cancella una sola delle tre concesse all’avversario.