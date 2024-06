Colpo Elisabetta Cocciaretto al WTA di Birmingham: Ostapenko subito eliminata, era numero 1 del tabellone

Elisabetta Cocciaretto si prende una notevolissima soddisfazione all’esordio nel WTA 250 di Birmingham. La marchigiana, infatti, batte per 6-3 6-3 la lettone Jelena Ostapenko, testa di serie numero 1 del torneo nonché 13a nel ranking WTA. Un colpo notevole per la numero 2 azzurra, ora attesa dal confronto con l’americana Sloane Stephens, vincitrice in precedenza sulla cinese Yue Yuan con identico punteggio.

Pronti via, e la classica imprevedibilità di Ostapenko si rivela intera nei primi game. Subito arriva, infatti, il break da parte di Cocciaretto che, poi, ha anche due palle per andare sul 3-0, senza riuscire a sfruttarle. Poco dopo il controbreak del 2-2, con la lettone che entra in una fase nella quale, tenendo la palla in campo, la rende difficilmente gestibile. Sul 3-2 30-30 per l’ex vincitrice Slam, la sequenza di Cocciaretto è questa: doppio fallo-ace-doppio fallo-risposta larga. In breve, due palle break annullate e, poi, c’è il riaggancio a quota 3-3. Anche il settimo game finisce in lotta, con palla break (da doppio fallo) per l’italiana annullata da una potente prima. Il 4-3 per lei arriva lo stesso, giocando abbastanza profondo da disorientare la lettone, sfruttandone la sua mancanza di mezze misure. Per la nativa di Ancona il lato fondamentale è doppio: da una parte l’ottima qualità al servizio che cresce, dall’altra una risposta che funziona. Come sul 5-3 30-30, quando ne infila una vincente incrociata di dritto che le vale il set point. E si ripete, stavolta in lungolinea, aggredendo la seconda di Ostapenko per il 6-3.

Tra l’assoluta capacità di tenere bene in termini di gioco di Cocciaretto e l’incostanza di Ostapenko, che è capace anche di vincere game in cui commette due doppi falli di fila, la situazione dei break per certi versi si calma lungo i primi cinque giochi. Nel sesto, invece, l’azzurra riesce a portarsi fino al 30-40, e approfitta della seconda non impossibile della lettone per salire ancora sul 4-2 grazie a un’ottima risposta. Ed è proprio in questa situazione che la nativa di Riga chiede di far fermare la partita per campo scivoloso. Alison Hughes manda le due giocatrici a sedersi, con qualche ombrello che si apre. Pochi minuti dopo la sospensione per pioggia (vera) arriva e blocca tutto per mezz’ora. Alla ripresa ci sono quattro palle break, di cui due consecutive, da salvare per Cocciaretto, cosa che le riesce molto bene, per la ben poca felicità della sua avversaria. Subito dopo, infatti, arrivano tre match point in risposta, oltretutto consecutivi. Ostapenko, però, con due schemi servizio-dritto e una prima vincente non fa sconti e poi chiude il game. Di chance per chiudere l’italiana ne ha altre tre sul 5-3: prima si salva la lettone, poi c’è un doppio fallo, quindi gran risposta sulla seconda incontrollabile. Il settimo tentativo è quello buono: vola fuori la risposta di Ostapenko e le previsioni della vigilia finiscono ribaltate.

Per Cocciaretto un match nel quale riesce a tenere bene anche con il servizio, già per pareggiare i 5 ace della sua avversaria (che commette 9 doppi falli). Estremamente significativo, e del tutto decisivo, il fatto di rimanere in ottime acque con la prima: 78% di punti vinti contro il 75,1% di Ostapenko.