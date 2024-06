ATP Maiorca, continua la favola di Jubb, Shelton ko! Bene Monfils e Tabilo

Sorpresa delle sorprese a Maiorca. Nelle semifinali del torneo spagnolo non ci sarà Ben Shelton, che dimostra ancora la sua poca affinità sull’erba. A mandarlo ko è il misconosciuto Paul Jubb, numero 289 al mondo, ventiquattrenne britannico amico stretto di Emma Raducanu che prima di questa settimana non aveva vinto una partita in un tabellone principale, primo avversario di Nick Kyrgios a Wimbledon 2022 perdendo in cinque set. Jubb si procura qualcosa come diciotto palle break nel corso di due ore e tre quarti durissime, venendone a capo al quarto match point; con questo successo inatteso va a bussare alle porte della top 200, vicino al suo best ranking di n. 196.

Per la sorpresissima del torneo ci sarà Sebastian Ofner: l’austriaco, che nel corso del suo cammino ha superato anche lo scoglio Luciano Darderi, si è imposto in rimonta sullo statunitense Alex Michelsen, che si mangia le mani per le otto palle break non sfruttate tra secondo e terzo set che avrebbero potuto far girare irrimediabilmente la partita in suo favore

Nella parte bassa del tabellone, Gael Monfils ed Alejandro Tabilo hanno rispettato il proprio pronostico. Il transalpino ha dovuto lottare strenuamente contro un Roberto Bautista Agut, apparso finalmente in leggera ripresa dopo un inizio 2024 non propriamente da sogno; ci sono voluti tre set per il trentasettenne, che con un’altra vittoria riacciufferebbe la top 30, che gli manca dal settembre 2022.

Molto più comodo invece la vittoria di Tabilo, che ha ragione di Jakub Mensik grazie ad una partita accorta, in cui ha concesso poco e sbagliato ancora meno; per il cileno è la quarta semifinale stagionale dopo quelle ottenute ad Auckland, Santiago del Cile e quella super sorprendente di Roma.

ATP MAIORCA, RISULTATI 27 GIUGNO

A. Tabilo b. J. Mensik 6-4 6-4

G. Monfils b. R. Bautista Agut 6-3 4-6 6-4

S. Ofner b. A. Michelsen 3-6 7-5 6-3

P. Jubb b. B. Shelton 6-3 3-6 7-6