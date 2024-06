ATP Halle, Simone Bolelli e Andrea Vavassori liquidano in due set Bublik/Fils e approdano in semifinale

Prosegue l’avventura di Simone Bolelli e di Andrea Vavassori (teste di serie n.1) nel torneo di doppio dell’ATP500 di Halle. Sull’erba tedesca il duo tricolore si è imposto nettamente contro la coppia formata dal kazako Alexander Bublik e dal francese Arthur Fils con lo score di 6-4 6-3. 64′ di partita in cui la differenza tra i due doppi è stata sensibile e l’affinità con i prati tedeschi è sicuramente buona per gli azzurri. Pass per la semifinale, quindi, dove si dovranno affrontare i padroni di casa Hanfmann/Koepfer, incontrati e battuti nella semifinale degli Australian Open 2024.

Nel primo set si comprende che Bublik non è di una quelle giornate memorabili. Simone e Andrea si costruiscono nei turni in battuta dell’eccentrico kazako tante chance, riuscendo a concretizzare il tutto nel settimo gioco con alcune risposte precise e profonde, su cui il povero Fils non ha modo di porre rimedio. La coppia nostrana rischia un po’ con Vavassori alla battuta nell’ottavo game, ma alla fine con un servizio vincente la chance del contro-break viene cancellata. Sullo score di 6-4 cala il sipario sulla frazione.

Nel secondo set l’efficacia in risposta dell’emiliano e del bolognese si nota chiaramente. Ogni turno al servizio della coppia avversaria è parecchio laboriosa. Sfumata la chance nel deciding-point, arriva il break a zero per il duo tricolore nel terzo game, sfiorando il bis nel quinto al deciding-point. Un passaggio a vuoto nell’ottavo gioco c’è quando Bolelli al servizio non brilla particolarmente, ma poi risolve con alcune giocate sopraffine a rete, ben supportato da Vavassori. Gli italiani riemergono da 0-40 e nel game successivo archiviano la pratica sul 6-3.

Leggendo le statistiche, il doppio tricolore si è rivelato superiore su tutto, specialmente nella gestione dei turni al servizio: 78% di prime in campo, 83% dei punti vinti e 60% con la seconda. Devastanti Bolelli e Vavassori in risposta alla seconda in battuta dei rivali, visto il 68% dei quindici ottenuti.