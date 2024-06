ATP Halle, Hubert Hurkacz regola in due set Alexander Zverev e approda in Finale

Solido e concreto. Hubert Hurkacz si conferma un grande specialista dei campi in erba, raggiungendo per la seconda volta in carriera la Finale nell’ATP500 ad Halle (Germania). Sui prati tedeschi anche il n.4 del mondo, Alexander Zverev, ha dovuto cedere al polacco. Sullo score di 7-6 (2) 6-4, il n.9 ATP si è imposto, dando prova della sua eccellente transizione verso la rete e della capacità di leggere le situazioni su una superficie così particolare. Hurkacz, quindi, attende il nome del vincitore dell’altra semifinale tra Jannik Sinner e il cinese Zhizhen Zhang.

Nel primo set, dopo un inizio decisamente on serve, è Zverev a crearsi le prime opportunità per andare avanti di un break. Sascha ha sulla racchetta ben quattro opportunità nel settimo game, ma Hurkacz è bravissimo ad aggrapparsi al servizio e a salvarsi. Si decide tutto al tie-break e il polacco è l’emblema della perfezione. Pizzicando con costanza il dritto del tedesco, di rendimento decisamente inferiore rispetto al rovescio, Hubi fa propria la frazione sullo score di 7-2.

Nel secondo set Hurkacz è super pragmatico. Nel terzo game comprende che c’è possibilità di far partire lo scambio e ai vantaggi riesce a strappare il servizio al padrone di casa, prendendo con coraggio l’iniziativa. Avanti di un break, il n.9 del mondo non sbaglia nulla e non concede alcuna chance del contro-break al suo avversario. Sullo score di 6-4 cala il sipario.

Leggendo le statistiche, impressionante i 17 ace messi a segno da Hurkacz, considerando il 75% di prime di servizio in campo e l’81% dei punti vinti, mentre con la seconda ha raccolto il 56%. Zverev non ha avuto un rendimento altrettanto convincente e alla lunga ha finito per pagare a caro prezzo.