ATP Halle, Bolelli/Vavassori ancora in Finale! Sconfitti Hanfmann/Koepfer e nove set-point cancellati!

La quarta finale stagionale per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori arriva sull’erba di Halle. La coppia azzurra si porta a casa la sfida contro i padroni di casa Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer con il punteggio di 6-3 7-6, annullando nove set point nella seconda frazione e confermandosi come una delle coppie più forti di tutto il circuito.

Il primo set si mette subito sulla strada giusta per la coppia azzurra, che appare padrona dello scambio. Due punti ben giocati per la palla break, che viene sfruttata grazie ad un bel regalo da parte di Koepfer: è subito allungo per Simone e Andrea nel quarto gioco, che vanno vicino anche al doppio vantaggio due game più tardi. Il set viene incamerato per 6-3, ma piano piano l’inerzia sembra cambiare.

I due tedeschi iniziano infatti ad avere sempre più affinità, aumentando i grattacapi per la coppia azzurra. Nel quarto gioco una brutta risposta dà una mano ad Andrea, poi Hanfmann fa la differenza con un paio di ottime risposte nel corso del sesto game: arriva il break che sembra fruttare il terzo set quando Bolelli e Vavassori si ritrovano a dover salvare tre set point in fila.

Si potrebbe dare il set per perso, e invece arriva una reazione da campioni: game salvato grazie al servizio con Hanfmann e Koepfer che subiscono il contraccolpo psicologico, andando a perdere il gioco successivo al servizio vedendo svanire altri due set point.

Il tiebreak sembra andare di nuovo verso i tedeschi, che approfittano di due minibreak grazie alla risposta di Koepfer e il doppio fallo di Andrea, ma c’è l’ultimo capitolo da scrivere: da sotto 6-3, cancellano altri tre set point, il terzo sul servizio avversario con lo schiaffo a rete di Bolelli, che è poi determinante per il match point con una gran risposta. Ci vuole un ace di Andrea per chiudere, urlando tutta la propria soddisfazione al pubblico e attendendo due tra i francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul e Kevin Krawietz e Tim Puetz.