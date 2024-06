Jannik Sinner in finale ad Halle: “Una buona preparazione per Wimbledon. Partita alla pari contro Hurkacz”

Jannik Sinner è approdato all’ultimo atto del torneo ATP 500 di Halle, in Germania: sull’erba outdoor tedesca l’azzurro ha battuto il cinese Zhang Zhizhen in due partite e nella finale del Terra Wortmann Open 2024 di tennis affronterà domani il polacco Hubert Hurkacz. Il numero 1 del mondo ha parlato nella consueta intervista di rito in campo al termine del match.

Le parole a caldo dell’azzurro: “Vuol dire tantissimo per me questa finale, sono state 4 partite dure, è una buona preparazione per Wimbledon. Poi avrò una settimana di riposo, che per il mio corpo è importante. Oggi è stata una buona partita, decisamente con più scambi rispetto a ieri ed era esattamente quello di cui avevo bisogno. Nei momenti importanti ho cercato di servire bene, sono stato molto attento quando ho dovuto annullare un set point“.

Sinner è già proiettato all’ultimo atto di domani: “Domani sarà durissima. Sarà una partita alla pari, Hurkacz gioca bene su questa superficie, si adatta a lui e sarà dura, però spero che sia una bella giornata, giocare questa finale sarà un onore. Lui sta servendo molto bene, sarà difficile strappargli il servizio“.