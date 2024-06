A che ora Sinner-Hurkacz: dove vedere in tv la finale dell’ATP di Halle 2024. Programma e streaming

Jannik Sinner affronterà Hubert Hurkacz nella finale del torneo ATP 500 di Halle, che andrà in scena domenica 23 giugno alle ore 14.00. Il tennista italiano è riuscito a regolare il cinese Zhang in due set e si è così meritato l’accesso all’atto conclusivo sull’erba tedesca, dove se la dovrà vedere contro il quotato polacco, capace di eliminare il padrone di casa Alexander Zverev. Si preannuncia un confronto particolarmente equilibrato, serrato e avvincente tra due giocatori che si conoscono molto bene e che tra l’altro sono scesi in campo insieme per il doppio in terra teutonica.

Jannik Sinner ha raggiunto la sua prima finale in carriera su questa superficie, altro traguardo di una stagione sontuosa in cui ha già vinto gli Australian Open e ha disputato la semifinale al Roland Garros. Il fuoriclasse altoatesino e il polacco sono in perfetta parità nei precedenti: due vittorie per parte, l’ultimo sorride all’azzurro che si impose agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo nel 2023, da non dimenticare la finale del Masters 1000 di Miami conquistata dal polacco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Hurkacz, finale del torneo ATP 500 di Halle. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-HURKACZ, FINALE ATP 500 HALLE

Domenica 23 giugno

Ore 14.00 Jannik Sinner vs Hubert Hurkacz – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-HURKACZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport