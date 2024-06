ATP Halle 2024: Jannik Sinner e Hubert Hurkacz, debutto vincente anche in doppio

Jannik Sinner e Hubert Hurkacz, in un’ora e 18 minuti, fanno il loro esordio a Halle anche in doppio e debuttano con la vittoria. Superati al primo turno i numeri 3 del seeding, i due americani Nathaniel Lammons e Jackson Withrow, per 6-4 5-7 (11-9), al termine di un super tie-break del terzo set in cui è stato necessario annullare due match point da parte della coppia italo-polacca. Ora la coppia da affrontare sarà quella tutta francese composta da Sadio Doumbia e Fabien Reboul.

Nel primo game fa tutto Hurkacz tra ace, gran prime, errori e tenere il game al deciding point. Per larga parte del set non accade nulla di particolare e gli scambi sono veramente rari (uno di questi vede Sinner pescare, nel settimo game, un dritto incrociato in corsa da posizione difficile). Questo è lo scenario fino al 5-4, quando, sullo 0-15, prima Lammons “liscia” completamente una palla di Sinner, poi Hurkacz gioca un pallonetto vincente e, per completare l’opera, Withrow commette il doppio fallo: un vero e proprio autobreak che manda il duo italo-polacco sul definitivo 6-4.

Per buona misura, il secondo set segue l’andamento del primo, con i servizi che recitano un ruolo da protagonisti. Certo, qualche scambio in più c’è, ma non sono tanti. Fino alle fasi più inoltrate non si arriva mai al deciding point (semmai lo si sfiora). Sul 5-5, però, arrivano le difficoltà sulla battuta di Hurkacz, che di fatto va sotto 0-30. Il polacco, con un po’ d’aiuto dell’italiano, risale fino al 30-30, ma su un suo tentativo di dropshot dalla parte sguarnita del campo che finisce in rete arriva il 30-40. Doppio fallo, break e, nel volgere di pochi minuti, super tie-break.

Si comincia con l’immediato minibreak da parte di Hurkacz e Sinner, subito recuperato dal duo USA con Lammons a rete. Arriva però il doppio fallo che manda il duo italo-polacco sul 4-2. Sul 6-5 Lammons s’inventa diversi numeri a rete per riappianare la situazione sul 6-6 (con annesso cambio di campo), e poi è una gran risposta di Withrow sul servizio di Sinner a dare due match point ai due americani. Entrambi, però, finiscono annullati, con Jannik a tirare addosso proprio a Withrow per il 9-9. Poi è Lammons a mancare un complesso smash, gettando la palla molto lontana dal campo e regalando al servizio di Hurkacz la possibilità di chiudere. Il polacco non si fa pregare ed arriva la vittoria.

Per larga misura, come si è detto, sono i servizi a fare la voce grossa, con Hurkacz che mette giù la maggioranza degli 11 ace della coppia. Appena tre i punti in più vinti da lui e Sinner (67-64), ma alla fine sono quelli che bastano.