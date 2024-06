ATP Halle 2024, avvio convincente di Matteo Berrettini: Michelsen domato in due set

Matteo Berrettini continua ad offrire segnali molto incoraggianti in vista di Wimbledon. Dopo l’ottima prestazione a Stoccarda, il tennista romano comincia al meglio anche nell’ATP 500 di Halle, battendo all’esordio in due set l’americano Alex Michelsen, numero 61 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-2 in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Nel prossimo turno Berrettini affronterà lo statunitense Marcos Giron, che ieri ha superato a sorpresa il russo Andrey Rublev. Una buonissima prestazione da parte dell’azzurro, che è andato in doppia cifra nel conteggio degli ace (13). Ottimo anche il rendimento con la prima di servizio, visto che ha conquisto l’81% dei punti con questo colpo.

Inizio di partita complicato per Berrettini, che nel primo turno di battuta della partita cede subito il servizio. Michelsen scappa sul 3-0 e poi sul 4-1 e sembra non avere problemi al servizio, ma nel settimo gioco Berrettini si procura una palla break e la sfrutta subito, complice un errore di rovescio dell’americano. Michelsen riesce ad annullare una palla break nell’undicesimo gioco grazie ad un fantastico rovescio e si va di conseguenza al tie-break, che viene vinto da Berrettini per 7-5.

In avvio di secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio e si arriva fino al sesto game, quando Berrettini si procura una palla break. Il romano si inventa uno strepitoso passante incrociato e si porta sul 4-2. Michelsen risente del break subito e non riesce più a reagire. Nell’ottavo game Berrettini si porta sullo 0-40 ed al primo match point va a chiudere addirittura con un passante di rovescio ad una mano dopo uno scambio molto lottato. Finisce 6-2 e Berrettini vola al secondo turno.