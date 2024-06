Atletica, Zane Weir: “Settimane molto difficili, dieci giorni fa la prima volta senza le stampelle”

Con la misura di 19.71, centrata al terzo ed ultimo tentativo, Zane Weir si è classificato al 12° ed ultimo posto utile per l’ingresso in finale nel getto del peso maschile agli Europei 2024 di atletica leggera, scattati quest’oggi a Roma. L’azzurro, dopo la qualificazione, ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD.

L’azzurro arriva da un infortunio alla caviglia ed ha fatto di tutto per essere in gara a Roma: “Sono state settimane molto difficili per me, ma sono solo contento di essere qui, perché dieci giorni fa era la mia prima volta senza le stampelle, oggi sono qui. Sono molto contento anche solo di essere qui“.

L’unione della squadra italiana si è vista anche con l’esultanza di Leonardo Fabbri, che dopo aver lanciato a 21.10 ed aver centrato la qualificazione, ha atteso fino alla fine per sostenere Zane Weir, il quale ha commentato: “Leo è incredibile, sono contento di essere accanto a lui“.