Atletica, Sveva Gerevini: “Guardo gara per gara, alla fine vedremo cosa dirà il punteggio”

Sveva Gerevini ha chiuso la quinta prova dell’eptathlon, il salto in lungo, all’ottavo posto agli Europei di atletica in corso a Roma: l’azzurra ha ritoccato il primato stagionale con 6.33, sfiorando il personale, ed è ora settima nella classifica generale. L’italiana a fine sessione ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD.

Tamberi ha caricato l’azzurra prima della gara odierna: “Io non sono una di quelle che si fa motivare in genere, però lui ha questa capacità innata di trasmetterti proprio la sua energia e quindi devo andare a dirgli grazie. Adesso mi riposo, massaggino, e poi oggi pomeriggio alle 18:20, devo capire bene il gruppo, giavellotto, ed a fine serata l’800 finale, vediamo“.

Le proiezioni fanno ben sperare per il risultato finale dell’azzurra, che invece glissa: “Avevo fatto, se non sbaglio, 6.25, quindi con 8 cm sono altri punti in più. Non voglio pensarci, perché altrimenti aumenta la pressione che è già tantissima e sto cercando di tener botta. Guardo gara per gara e cerco di dare il meglio in tutto, alla fine vedremo cosa dirà il punteggio“.