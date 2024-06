Atletica, Massimo Stano: “Ho sensazioni buone, mi sento fluido. A Parigi ci sarò”

Massimo Stano ha messo nel mirino le Olimpiadi di Parigi 2024. Il campione olimpico in carica della 20 km di marcia al maschile sta continuando il suo percorso di recupero dopo l’infortunio occorsogli al piede nello scorso mese di aprile.

In questi giorni, mentre i suoi compagni sono di scena agli Europei 2024 di atletica leggera a Roma, il pugliese – anch’egli nella capitale, con il supporto dello staff tecnico della FIDAL e dello staff medico del CONI – sta svolgendo degli importanti test per capire a che punto è nella sua rincorsa ai Giochi.

“Questo test è fondamentale – ha spiegato Massimo Stano al sito del CONI –. Dalle prove con l’AlterG sono emersi dati particolari, adesso c’era bisogno di riproporle sull’asfalto per capire il mio reale stato di forma. Le mie sensazioni sono molto buone, mi sento fluido. Continueremo a lavorare per 28 giorni a Roccaraso: sarà il periodo più importante per me a livello muscolare e per tornare in una condizione simile a quella precedente all’infortunio. Dopo Roccaraso mi allenerò ad Ostia e poi voleremo a Parigi per i Giochi Olimpici”.

Poi il marciatore classe 1992 ha aggiunto, sugli Europei: “Vedere Antonella Palmisano conquistare la medaglia d’oro e Valentina Trapletti l’argento nella marcia femminile da 20 km mi ha dato una grande emozione, ma anche un po’ di tristezza. Desideravo aggiungere al mio palmarès il titolo europeo: vincere in casa tagliando il traguardo allo Stadio Olimpico sarebbe stato pazzesco. Purtroppo non ho avuto questa possibilità e ho guardato le gare in televisione. Devo vivere il presente sapendo che il grande obiettivo è l’Olimpiade. Complessivamente la nazionale ha battuto il record di 12 medaglie firmato agli Europei di Spalato 1990: mi nutro dell’energia di ragazzi e ragazze. Siamo una squadra in grande crescita: sono contento, più cresce il gruppo e più miglioriamo anche a livello individuale”.