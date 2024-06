Atletica, la semifinale di Filippo Tortu sui 200 agli Europei: orario, avversari, numero di corsia

Filippo Tortu si appresta a fare il proprio esordio agli Europei 2024 di atletica leggera, scendendo in pista allo Stadio Olimpico di Roma per disputare la semifinale dei 200 metri. Il velocista brianzolo sarà impegnato stasera alle ore 21.55 nella terza a ultima semifinale, con l’obiettivo di accedere all’atto conclusivo (passano i primi due classifica di ogni serie e i due migliori tempi di ripescaggio) e andare a caccia di una medaglia dopo il bronzo conquistato due anni fa a Monaco.

Filippo Tortu non si è distinto nella sua unica uscita stagionale sul mezzo giro di pista (20.72 allo Stadio dei Marmi), ma ha dichiarato di essere in buona forma fisica e di avere tutte le carte in regola per ben figurare. L’azzurro correrà in corsia 8 (vanta un personale di 20.10 ed è il numero 3 del ranking continentale), sfidando soprattutto due avversari di rango: il francese Ryan Zeze (corsia 6, 20.18 di personale di recente) e l’israeliano Blessing Afrifah (20.47 nel 2024, ma primato di 19.16). Appaiono meno temibili lo svizzero Felix Svensson (20.49) e il polacco Albert Komanski (20.59), decisamente più attardati il croato Roko Farkas (20.89) e il ceco Ondrej Macik (20.83).

Nelle altre semifinali, in ottica lotta per le medaglie, spiccano il francese Pablo Mateo (20.03 in stagione, nella seconda insieme a Fausto Desalu), l’olandese Taymir Burnet (20.30) e il tedesco Joshua Hartmann (20.36) nella prima serie con Diego Pettorossi.

A CHE ORA CORRE FILIPPO TORTU STASERA

Domenica 9 giugno

Ore 21.55 Semifinale 200 metri – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena

IN CHE CORSIA CORRE FILIPPO TORTU IN SEMIFINALE AGLI EUROPEI.

Corsia 8.

AVVERSARI FILIPPO TORTU SEMIFINALE EUROPEI: CORSIE E TEMPI

Corsia 2: Roko Farkas (Croazia, 20.89 di personale e 20.89 di stagionale)

Corsia 3: Mark Smyth (Irlanda, 20.64 e 21.08)

Corsia 4: Felix Svensson (Svizzera, 20.43 e 20.49)

Corsia 5: Albert Komanski (Polonia, 20.49 e 20.59)

Corsia 6: Ryan Zeze (Francia, 20.18 e 20.18)

Corsia 7: Ondrej Macik (Repubblica Ceca, 20.39 e 20.83)

Corsia 9: Blessing Afrifah (Israele, 19.96 e 20.47)