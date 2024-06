Atletica, dura polemica tra Mei e Jacobs: “Prima promette, poi non viene: così non va bene”

Nonostante il periodo sia molto probabilmente il migliore o tra i migliori della storia dell’atletica italiana, ecco che arrivano le polemiche subito dopo i trionfi degli Europei di Roma. In questo weekend attese le stelle azzurre a La Spezia per gli Assoluti, ma ci sono stati già diversi forfait, tra i quali quello di Marcell Jacobs, campione continentale sui 100 metri.

L’azzurro ha così dichiarato: “Non farò i campionati italiani, un appuntamento che ho sempre onorato, lo testimoniano i miei cinque titoli. Ma abbiamo deciso che l’avvicinamento all’Olimpiade sarebbe stato diverso. Abbiamo ancora da lavorare tanto, arriverò a Parigi da campione olimpico e voglio arrivarci nelle migliori condizioni possibili. Lotterò fino all’ultimo centimetro”.

Il campione olimpico, che a Parigi va a caccia della doppietta, è tornato in Florida dalla famiglia e si allenerà negli Stati Uniti per lanciarsi al meglio verso la volata a Cinque Cerchi.

La decisione non è stata ben accettata dalla FIDAL, con un intervento forte del presidente Stefano Mei: “Non ne sapevo nulla, nessuno mi ha consultato, tantomeno ha informato il settore tecnico. Solo il 19 mi aveva confermato la presenza a La Spezia. Così non va proprio bene. Chiederò spiegazioni al vice presidente vicario Sergio Baldo, che è anche suo comandante alle Fiamme Oro. Mi dispiace che Marcell non ci sia, ma ne prendo atto. Anche se a questo punto non sono nemmeno sicuro che il motivo sia quello di ritornare per un periodo in Florida. Promettere una cosa e poi farne un’altra non va proprio bene. Ne dovremo parlare a fondo”.