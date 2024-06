Atletica, Kelly Doualla rasenta il suo record italiano degli 80 metri: prova di forza al Pratizzoli

Kelly Doualla era la stella più attesa del Trofeo Luigi Pratizzoli, tradizionale meeting di atletica leggera rivolto ai cadetti in rappresentanza delle Regioni d’Italia. A Parma la lombarda ha corso gli 80 metri in un rimarchevole 9.46 (0,3 m/s di vento a favore), a sette centesimi dal suo record italiano di categoria timbrato ad aprile in quel di Pavia.

La classe 2009, capace di un sensazionale 11.46 sui 100 metri (a 19 centesimi dal record del mondo under 15) e detentrice anche del primato nazionale under 16 di salto in lungo (6.24 metri), ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento, distinguendosi soprattutto in partenza e precedendo la veneta Gaia Bonato (9.71).

Nello stesso evento, Alessia Succo ha corso gli 80 ostacoli in 10.87, fermandosi a cinque centesimi dal record italiano di categoria. Davide Foresti si è espresso in 12.97 tra le barriere, Simone Esposito ha saltato 1.92 metri nell’alto, da annotare lo sprint da 9.01 di Luca Paddeu sugli 80 metri (1,9 m/s di brezza alle spalle), Federico Giardiello si è fermato a cinque secondi dal record italiano dei 2000 metri (5:32), Javier Mercuri ha chiuso a sei decimi dal primato tricolore dei 1200 siepi (3:19.98).