L’Italia non è riuscita a qualificare la 4×100 femminile alla finale degli Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Ci si aspettava un grande squillo da parte delle azzurre, quarte agli ultimi Mondiali e già qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024 attraverso le World Relays, ma purtroppo un problema fisico occorso a Dalia Kaddari ha compromesso la prova del quartetto tricolore.

La velocista sarda, schierata in seconda frazione, ha infatti saltellato attorno agli ottanta metri, evidentemente a causa di un risentimento. L’azzurra ha stoicamente portato a termine la propria prova e la capitana Anna Bongiorni è stata lungimirante nel non accelerare vedendo la smorfia della compagna. Ci si è così trovati costretti a un cambio praticamente da fermo, in stile 4×400, e la prova è stata segnata: parziale di 10.86 per Kaddari e 10.44 per Bongiorni, che ha comunque rimontato tre posizioni facendo risalire l’Italia al quarto posto.

Arianna De Masi ha tentato l’ultima rimonta sul rettilineo conclusivo, ma nonostante un ottimo 10.28 non è riuscita a cambiare la situazione. Era assente Zaynab Dosso, fresca di bronzo sui 100 metri, a causa di un affaticamento patito in riscaldamento e sostituita al lancio da Irene Siragusa (11.69). L’Italia ha chiuso al quarto posto nella prima batteria con il tempo di 43.27 alle spalle della Gran Bretagna di Dina Asher-Smith (42.35), della Svizzera (42.76) e della Spagna (43.00).

Le azzurre hanno sperato di arpionare un tempo di ripescaggio, ma nell’altra batteria Belgio (42.85) e Polonia (43.15) sono andate più forte per chiudere dietro a Francia (42.35), Olanda (42.39) e Germania (42.47). Un vero peccato perché questa squadra avrebbe tranquillamente lottato per conquistare una medaglia nella finale in programma domani sera, quando calerà il sipario su questa rassegna continentale.