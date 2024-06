Atletica, Furlani impressiona agli Europei. Tecuceanu e Cavalli comodi, Derkach di misura, Gerevini strabilia

Allo Stadio Olimpico di Roma sono incominciati gli Europei 2024 di atletica leggera. Bella mattinata per l’Italia, con lo squillo di Mattia Furlani (8.17 nel salto in lungo), una brillante Sveva Gerevini (terza nell’eptathlon dopo due prove), i pimpanti ottocentisti Catalin Tecuceanu, Simone Barontini e Francesco Pernici, la convincente Ludovica Cavalli sui 1500 metri, una brillante Dariya Derkach (14.10 nel salto triplo). Stasera si assegneranno cinque titoli, grande attesa soprattutto per la 20 km di marcia femminile con Antonella Palmisano.

RISULTATI EUROPEI ATLETICA OGGI

QUALIFICAZIONI e BATTERIE

SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Mattia Furlani timbra il cartellino con assoluta disinvoltura, volando a 8.17 metri (1,0 m/s di vento contrario) al primo tentativo. Il giovane talento laziale ha controllato la situazione e si è risparmiato parecchio in vista della finale di domani. Terzo posto nel turno preliminare, dove si è scatenato lo svizzero Simon Ehammer: 8.41 metri (0,6 m/s di brezza in faccia) e miglior prestazione mondiale stagionale all’aperto, strappandola a Furlani e al greco Miltiadis Tentoglou (oggi il Campione Olimpico ha chiuso al quarto posto con 8.14). Il britannico Jacob Fincham-Dukes è secondo con 8.18, mentre il nostro Filippo Randazzo è il primo degli eliminati, escluso dalla finale per un centimetro (7.94). Fuori anche Kareem Mersal (7.55).

800 METRI (MASCHILE) – Tutti gli italiani si sono qualificati alle semifinali. Catalin Tecuceanu ha preso il comando delle operazioni a metà gara, poi sul rettilineo conclusivo è andato un po’ in debito visto il ritmo elevato e ha chiuso in terza piazza (1:44.93). Gestione tranquilla di Simone Barontini nella sua serie (secondo in 1:46.30, ottimo controllo nel finale), mentre Francesco Pernici si rende protagonista di un folle quadruplo sorpasso dalla corsia 4 sul rettilineo conclusivo ed è secondo nella sua batterie in 1:45.87. Miglior crono del francese Paul Anselmini (1:44.73) davanti al ceco Jakub Dudycha (1:44.89) e a Tecuceanu.

1500 METRI (FEMMINILE) – Ludovica Cavalli avanza con personalità alla finale, chiudendo la propria batteria al secondo posto in 4:06.76. Prova accorta della genovese, che rimane nel gruppo di testa a ritmi tutt’altro che elevati e poi esce sul rettilineo conclusivo chiudendo alle spalle della britannica Jemma Reekie (4:06.68) e precedendo l’irlandese Ciara Mageean (4:06.81). Marta Zenoni è invece caduta a metà dell’ultimo giro nell’altra batteria a causa di un contatto con un’atleta che la precedeva e ha dunque dovuto dire addio al passaggio del turno (squalificata). Sintayehu Vissa si stacca nell’ultimo giro e chiude al passo in 4:11.22, venendo eliminata.

EPTATHLON – Sveva Gerevini fa sognare: per la prima volta in carriera sfonda il muro dei 2.000 punti dopo due prove e si issa brillantemente al terzo posto con 2.050 punti. L’azzurra si è distinta sui 100 ostacoli (13.35, personale) e poi è entrata in una nuova dimensione nel salto in alto, valicando addirittura 1.80 metri (demolito il personale). Al comando la fenomenale belga Nafissatou Thiam (2.186 davanti alla connazionale Noor Vidts (2.078). Stasera getto del peso e 200 metri, al termine dei quali capiremo se la nostra portacolori, che precede la britannica Katarina Johnson-Thompson (2.043 per la Campionessa del Mondo), potrà lottare per le medaglie.

SALTO TRIPLO (FEMMINILE) – Dariya Derkach vola in finale centrando in maniera chirurgica la norma di qualificazione (14.10 metri). L’azzurra termina il turno al quinto posto, avanzano superando la soglia anche la bulgara Aleksandra Nacheva (14.29), la turca Tugba Danismaz (14.27), la spagnola Ana Peleteiro (14.21) e la rumena Florentina Iusco (14.11). Promosse la rumena Diana Ana Maria Ion (14.09), l’ucraina Anna Krasutska (14.00) la francese Ilionis Guillaume (14.00), l’ucraina Olha Korsun (13.99), la slovena Neja Filipic (13.98), la tedesca Kristin Gierisch (13.91) e la bulgara Gabriela Petrova (13.86).

LANCIO DEL DISCO (FEMMINILE) – Daisy Osakue è la prima delle eliminate. Il lancio da 60.10 metri è ben lontano dal potenziale della piemontese, che offre una prestazione negativa (l’unica dell’Italia in questa mattinata). Eliminate anche Stefania Strumillo con 57.04, tre nulli per la giovane Emily Conte.

110 OSTACOLI – Lorenzo Simonelli è ammesso di diritto in semifinale poiché tra i migliori dodici nel ranking. L’argento iridato sui 60 hs e primatista nazionale della stagionale tornerà in gara domani per andare a caccia di una medaglia e sarà affiancato da Hassane Fofana, che avanza con il settimo tempo (13.70, sesto nella prima batteria). Nicolò Giacalone è invece il primo degli eliminati (13.86, sesto nella seconda batteria), escluso per appena due centesimi. Il migliore del turno è stato il polacco Jakub Szymanski (13.53), a precedere l’austriaco Enzo Diessl (13.56) e il belga Elie Bacari (13.61).

100 OSTACOLI – Le tre italiane in gara si sono qualificate alle semifinali: Veronica Besana con il sesto tempo (13.05, quinta nella prima batteria con 0,1 m/s di vento a favore), Giada Carmassi con il nono accredito (13.13 con vento nullo, quarta nella terza serie) ed Elena Carraro con l’undicesimo crono (13.23 con 1,3 m/s di brezza in faccia, seconda nella seconda batteria). La migliore è stata la finlandese Lotta Harala (12.91) davanti alla polacca Klaudia Siciarz (12.94) e alla norvegese Lovise Andresen (12.96).

LANCIO DEL DISCO (MASCHILE) – Alessio Mannucci è il primo degli eliminati: 13mo con 61.73 metri, a 34 centimetri dalla qualificazione alla finale. Il migliore è stato il lituano Mykolas Alekna, primatista mondiale che ha sbrigato la pratica con una spalla da 67.50. Il baltico ha preceduto lo sloveno Krisjan Ceh (65.64), il tedesco Henri Janssen (64.74), l’austriaco Lukas Weisshaidinger (63.99) e lo svedese Daniel Stahl (63.79).

3000 SIEPI (FEMMINILE) – Eleonora Curtabbi eliminata in batteria: sedicesimo posto in 10:05.30 nella prima batteria. La migliore del turno è stata la francese Alice Finot in 9:29.28 davanti alla polacca Alicja Koniecze (9:29.76) e alla rumena Stella Rutto (9:30.00).

GETTO DEL PESO (FEMMINILE) – Ben otto atlete sono andate oltre la norma di qualifica fissata a 18.00 metri: la svedese Fanny Roos (18.70), le tedesche Alina Kenzel (18.42) e Yemisi Ogunleye (18.40), l’olandese Jessica Schilder (18.32), la portoghese Jessica Inchude (18.17), la svedese Sara Lennman (18.16), l’olandese Jorinde van Klinken (18.13), la tedesca Julia Ritter (18.06). Accedono alla finale anche la polacca Klaudia Kardasz (17.76), la spagnola Maria Belen Toimil (17.76), la turca Emel Dereli (17.66) e la finlandese Emilia Kangas (17.02).