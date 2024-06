Atletica: Besana, Carmassi e Carraro avanzano in semifinale sui 100 ostacoli agli Europei

Comincia positivamente in chiave azzurra la sessione mattutina della prima giornata dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Le tre italiane impegnate nelle batterie dei 100 ostacoli hanno infatti raggiunto l’obiettivo della qualificazione in semifinale, riservata ai migliori 11 tempi complessivi delle heat.

La migliore delle nostre portacolori si è rivelata Veronica Besana, che ha chiuso in quinta posizione la prima delle tre batterie correndo in 13.05 (vento +0.1 m/s) e realizzando il sesto crono assoluto del turno preliminare. Prestazione leggermente al di sotto delle aspettative invece per Giada Carmassi, che si è comunque salvata arrivando quarta nell’ultima heat e nona overall in 13.13 con vento nullo.

Qualificata per il rotto della cuffia anche Elena Carraro, sfortunata a gareggiare in una seconda batteria caratterizzata dalla squalifica per falsa partenza della polacca Klaudia Wojtunik e da un forte vento contrario (-1.3 m/s). La 23enne bresciana, preceduta solamente dalla slovena Nika Glojnaric per un’incollatura, ha corso in 13.23 ottenendo l’undicesimo e ultimo tempo utile per accedere in semifinale. Il miglior crono della mattinata è stato siglato dalla finlandese Lotta Harala in 12.91, ma le big entreranno in gioco dal prossimo turno (le 12 “teste di serie” erano ammesse direttamente in semifinale).